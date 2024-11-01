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01 ноября 2024, 00:02 |
895
8

Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Авторитетный портал Fourfourtwo опубликовал интересный рейтинг

01 ноября 2024, 00:02 |
895
8
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча.

Первую позицию в рейтинге занял Роберт Левандовски. Аналитики портала FourFourTwo считают, что Роберт должен был выиграть Золотой мяч в 2020 и 2021 годах. В 2020 году награда не вручалась, а 2021 трофей получил Лионель Месси.

Вторую позицию занял Тьерри Анри. Специалисты считают, что легендарного француза ограбили в 2003 и 2004 годах, когда награда доставалась Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

Бронзу списка занял Уэсли Снейдер. FourFourTwo убежден, что нидерландца ограбили в 2010 году, когда награду отдали Лионелю Месси.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Топ-10 ограблений в историю Золотого мяча по версии портала FourFourTwo

  1. Роберт Левандовский должен был получить награду в 2021 вместо Лионеля Месси или 2020, когда ЗМ не вручался.
  2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 вместо Павла Недведа или в 2004 вместо Андрея Шевченко
  3. Уэсли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси
  4. Элринг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси
  5. Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду
  6. Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси
  7. Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризман должны были получить награду в 2018 вместо Луки Модрича
  8. Оливер Кан или Рауль Гонсалес должны были получить награду в 2001 вместо Майкла Оуэна
  9. Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса
  10. Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 вместо Фабио Каннаваро

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Роберт Левандовски Тьерри Анри Уэсли Снейдер Франк Рибери Вирджил ван Дейк Криштиану Роналду Мохамед Салах Антуан Гризманн Лука Модрич Оливер Кан Рауль Гонсалес Майкл Оуэн Ференц Пушкаш Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро Александр Шевченко (футбол) Павел Недвед Золотой мяч
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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Philip J. Fry
Половина м'ячів аргентинця у списку
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+2
Серж
И в 2003, и в 2004 победы были за явным преимуществом и их должны были получить Недвед и Шева. Тогда никаких вопросов не было. Анри реально сильно играл в 2002-2006 и по сумме этих лет мог претендовать на ЗМ, если бы такой давали за отрезок в 3-5 лет.
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+1
Chystyi_stavok
При всій повазі до Левандовського і його супер-результативності у тому сезоні, але у 2021 більше Жоржиньйо заслуговував як на мене. Він і Лігу чемпіонів виграв і Чемпіонат Європи, і не просто тріумфував у цих турнірах, а ще й за підсумками потрапив до символічної збірної, що там, що там. Скажіть, хіба цих критерій замало щоб дійсно бути найкращим?
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+1
Harun Bakircioğlu
Авторы явно не любят Месси, хотят отобрать четыре мячика
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+1
andre_lui
Шева свій ЗМ точно заслужив. Анрі молодець, я тоді за нього вболівав, але він не є кращим за Шевченка, а оскільки Арсенал нічого особливого не виграв, то Анрі і без мяча. 
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0
ViAn
Завжди є ті, хто беруть ЗМ, є ті, хто займають 2-3 місця. Є ті, хто займають 20-30-ті. А є ті, хто заслуговує більше на 2-3 місце, ніж ті, хто його посіли. І є ті, хто заслужив бути у 30-ці більше, ніж ті, хто там є. І так само завжди є ті, хто скажуть, що ЗМ отримав не заслужено, що заслужив інший. Чому? Бо у кожного своя думка. ЗМ не отримується одним голосом однієї людини. Це рішення сотень футбольних країн. І хто набирає більше голосів, той і виграє. Це демократичний вибір, який легко підтвердити офіційними голосами.
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0
andre_lui
Вже була ця новина, мабуть рік назад. 4-4-2 звичайно класична схема, але видання такий треш несе, як правило
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0
Nick.Grabowski
Імхо, цей приз ніякого великого значення не мав та не має.  
Той же Батістута або Тотті, або Пол Сколз, або Ето, або Дрогба - були надзвичайно сильними гравцями, стабільними, результативними... але золотий м'яч не отримували.
Цей трофей - абсурд, маркетингове шоу, яке чомусь відзначає переважно форвардів. 
Хоча воротарі, захисники та півзахисник грають не менше роль у футболі, ніж нападники.
От Кросс пішов з Реалу... і які проблеми в усієї команди. Мбаппе + Віні Жуніор не справляються. 
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0
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