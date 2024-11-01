Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Авторитетный портал Fourfourtwo опубликовал интересный рейтинг
Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча.
Первую позицию в рейтинге занял Роберт Левандовски. Аналитики портала FourFourTwo считают, что Роберт должен был выиграть Золотой мяч в 2020 и 2021 годах. В 2020 году награда не вручалась, а 2021 трофей получил Лионель Месси.
Вторую позицию занял Тьерри Анри. Специалисты считают, что легендарного француза ограбили в 2003 и 2004 годах, когда награда доставалась Павлу Недведу и Андрею Шевченко.
Бронзу списка занял Уэсли Снейдер. FourFourTwo убежден, что нидерландца ограбили в 2010 году, когда награду отдали Лионелю Месси.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.
Топ-10 ограблений в историю Золотого мяча по версии портала FourFourTwo
- Роберт Левандовский должен был получить награду в 2021 вместо Лионеля Месси или 2020, когда ЗМ не вручался.
- Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 вместо Павла Недведа или в 2004 вместо Андрея Шевченко
- Уэсли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси
- Элринг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси
- Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду
- Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси
- Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризман должны были получить награду в 2018 вместо Луки Модрича
- Оливер Кан или Рауль Гонсалес должны были получить награду в 2001 вместо Майкла Оуэна
- Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса
- Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 вместо Фабио Каннаваро
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