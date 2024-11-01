Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча.

Первую позицию в рейтинге занял Роберт Левандовски. Аналитики портала FourFourTwo считают, что Роберт должен был выиграть Золотой мяч в 2020 и 2021 годах. В 2020 году награда не вручалась, а 2021 трофей получил Лионель Месси.

Вторую позицию занял Тьерри Анри. Специалисты считают, что легендарного француза ограбили в 2003 и 2004 годах, когда награда доставалась Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

Бронзу списка занял Уэсли Снейдер. FourFourTwo убежден, что нидерландца ограбили в 2010 году, когда награду отдали Лионелю Месси.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Топ-10 ограблений в историю Золотого мяча по версии портала FourFourTwo