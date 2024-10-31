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WTA
31 октября 2024, 09:22 |
241
0

Известно, когда и с кем Киченок проведет первый матч на Итоговом турнире

Людмила вместе с Аленой Остапенко 2 ноября выйдут поборются с Синяковой и Таунсенд

31 октября 2024, 09:22 |
241
0
Известно, когда и с кем Киченок проведет первый матч на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинка будет играть в одном тандеме со своей постоянной напарницей Аленой Остапенко (Латвия). Людмила и Алена попали в Зеленую группу, где проведут 3 поединка. Два лучших тандема выйдут из квартета в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свой первый матч Киченок и Остапенко на WTA Finals 2024 сыграю в субботу, 2 ноября. Украинско-латвийский дуэт выйдет на корт против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.

На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с тандемами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

Расписание первого игрового дня на Итоговом турнире WTA 2024

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Тейлор Таунсенд Катерина Синякова Людмила Киченок Алена Остапенко Итоговый турнир WTA расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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