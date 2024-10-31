Известно, когда и с кем Киченок проведет первый матч на Итоговом турнире

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинка будет играть в одном тандеме со своей постоянной напарницей Аленой Остапенко (Латвия). Людмила и Алена попали в Зеленую группу, где проведут 3 поединка. Два лучших тандема выйдут из квартета в полуфинал.

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Свой первый матч Киченок и Остапенко на WTA Finals 2024 сыграю в субботу, 2 ноября. Украинско-латвийский дуэт выйдет на корт против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.

На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с тандемами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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Расписание первого игрового дня на Итоговом турнире WTA 2024