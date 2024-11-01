ФОТО. Звезда футбола бросил жену по очень странной причине
Энцо Фернандес умеет удивлять...
Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес расстался со своей женой Валентиной Сервантес.
У пары есть двое детей. Жена отметила, что они останутся семьей и будут поддерживать друг друга ради детей, которые нуждаются в любви и внимании.
Аргентинская журналистка Хулиета Аргента сообщила, что это была инициатива самого Энцо разойтись с женой, с которой они были вместе 6 лет.
Он жалеет, что пропустил этап одинокой молодости из-за того, что рано сошелся со своей школьной любовью.
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Фаны лондонцев достаточно бурно отреагировали на эту новость. Вот несколько их комментариев в соцсетях:
«Продайте его в Мадрид. Он теряет опору. Семья – это все»;
«Ого, так вот почему Энцо снова не cфокусирован на футболе»;
«Неудивительно, что он играет неважно».
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