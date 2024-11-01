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01 ноября 2024, 00:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:48
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ФОТО. Звезда футбола бросил жену по очень странной причине

Энцо Фернандес умеет удивлять...

01 ноября 2024, 00:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:48
400
1
ФОТО. Звезда футбола бросил жену по очень странной причине
Instagram. Энцо Фернандес и Валентина Сервантес

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес расстался со своей женой Валентиной Сервантес.

У пары есть двое детей. Жена отметила, что они останутся семьей и будут поддерживать друг друга ради детей, которые нуждаются в любви и внимании.

Аргентинская журналистка Хулиета Аргента сообщила, что это была инициатива самого Энцо разойтись с женой, с которой они были вместе 6 лет.

Он жалеет, что пропустил этап одинокой молодости из-за того, что рано сошелся со своей школьной любовью.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фаны лондонцев достаточно бурно отреагировали на эту новость. Вот несколько их комментариев в соцсетях:

«Продайте его в Мадрид. Он теряет опору. Семья – это все»;

«Ого, так вот почему Энцо снова не cфокусирован на футболе»;

«Неудивительно, что он играет неважно».

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Gargantua81
тут Челси тоже обманули
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