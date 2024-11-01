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01 ноября 2024, 01:51 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:17
177
0

ФОТО. Брат Мбаппе заплакал в раздевалке – и вот, что сделал Килиан

Показательная история приключилась в период последних месяцев Мбаппе в ПСЖ

01 ноября 2024, 01:51 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:17
177
0
ФОТО. Брат Мбаппе заплакал в раздевалке – и вот, что сделал Килиан
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан и Килиан Мбаппе

17-летний полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе не смог подписать новый контракт с «ПСЖ» в конце минувшего сезона по причине ухода своего старшего брата в «Реал».

Руководство парижского клуба пришло в такое бешенство после публичного желания Мбаппе покинуть клуб, что прекратило переговоры с младшим братом Килиана.

Нападающий застал своего брата плачущим в раздевалке, и после этого он отправился на разговор к президенту «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи. Разговор состоялся на повышенных тонах и после этого отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи окончательно ухудшились.

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По окончании сезона Этан перешел в «Лилль» в качестве свободного агента, а Килиан отправился в мадридский «Реал».

Эта история показывает Мбаппе как хорошего старшего брата, который всегда заступится за Этана – Килиан считал, что «ПСЖ» обходится с парнем несправедливо и что его ситуация повлияла на дальнейшую карьеру младшего брата.

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Артем Діхтяренко Источник: L'Equipe
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