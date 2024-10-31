Другие новости31 октября 2024, 03:37 | Обновлено 31 октября 2024, 03:54
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ФОТО. Украинская спортсменка показала, как пряталась от ракетного удара рф
Даяна Ястремская опубликовала в сторис реалии жизни в Одессе
31 октября 2024, 03:37 | Обновлено 31 октября 2024, 03:54
107
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в Instagram сторис, показав своей 200-тысячной аудитории реалии жизни в Украине.
24-летняя спортсменка разместила фото, на котором она прячется в ванной вместе со своими домашними животными.
Вчера на Одессу была совершена очередная ракетная атака со стороны российской федерации.
Девушка подписала сторис: «Реалии Одессы, когда ты слышишь взрывы»:
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