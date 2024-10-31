ФОТО. Украинская спортсменка показала, как пряталась от ракетного удара рф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в Instagram сторис, показав своей 200-тысячной аудитории реалии жизни в Украине.

24-летняя спортсменка разместила фото, на котором она прячется в ванной вместе со своими домашними животными.

Вчера на Одессу была совершена очередная ракетная атака со стороны российской федерации.

Девушка подписала сторис: «Реалии Одессы, когда ты слышишь взрывы»: