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31 октября 2024, 03:37 | Обновлено 31 октября 2024, 03:54
107
0

ФОТО. Украинская спортсменка показала, как пряталась от ракетного удара рф

Даяна Ястремская опубликовала в сторис реалии жизни в Одессе

31 октября 2024, 03:37 | Обновлено 31 октября 2024, 03:54
107
0
ФОТО. Украинская спортсменка показала, как пряталась от ракетного удара рф
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в Instagram сторис, показав своей 200-тысячной аудитории реалии жизни в Украине.

24-летняя спортсменка разместила фото, на котором она прячется в ванной вместе со своими домашними животными.

Вчера на Одессу была совершена очередная ракетная атака со стороны российской федерации.

Девушка подписала сторис: «Реалии Одессы, когда ты слышишь взрывы»:

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Даяна Ястремская фото
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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