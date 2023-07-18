Прошла вторую сеяную. С кем сыграет Байндл во 2-м раунде турнира в Венгрии?

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с Амариссей Тот (Венгрия, WTA 548). На старте турнира венгерка прошла вторую сеяную Чжан Шуай (Китай, WTA 45) на отказе.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала

Амарисса Тот (Венгрия) [WC] – Чжан Шуай (Китай) [2] – 6:5, RET., Чжан Шуай

Ранее Катерина и Амарииса не играли между собой. Поединок запланирован на 20 июля в 11:00 по Киеву.

В 1/16 финала соревнований в Будапеште Байндл в двух сетах обыграла Наталию Сабанин.