WTA17 июля 2023, 21:20 |
527
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Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку
Катерина выиграла у Наталии Сабанин в двух сетах
17 июля 2023, 21:20 |
527
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла 19-летнюю Наталию Сабанин (Венгрия, WTA 345) за 1 час и 52 минуты.
WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала
Наталия Сабанин (Венгрия) [WC] – Катерина Байндл (Украина) – 4:6, 5:7
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде турнира Байндл встретится с победительницей матча Амарисса Киара Тот – Чжан Шуай.
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Комментарии 1
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важкувато Катя грала.з такою грою далеко не зайдешь.бажаю удачі в наступному матчі
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