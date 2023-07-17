Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла 19-летнюю Наталию Сабанин (Венгрия, WTA 345) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала

Наталия Сабанин (Венгрия) [WC] – Катерина Байндл (Украина) – 4:6, 5:7

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде турнира Байндл встретится с победительницей матча Амарисса Киара Тот – Чжан Шуай.