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  4. Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку
WTA
17 июля 2023, 21:20 |
527
1

Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку

Катерина выиграла у Наталии Сабанин в двух сетах

17 июля 2023, 21:20 |
527
1
Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла 19-летнюю Наталию Сабанин (Венгрия, WTA 345) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/16 финала

Наталия Сабанин (Венгрия) [WC] – Катерина Байндл (Украина) – 4:6, 5:7

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде турнира Байндл встретится с победительницей матча Амарисса Киара Тот – Чжан Шуай.

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Наталия Сабанин Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт
Источник Sport.ua
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Александр Ад
важкувато Катя грала.з такою грою далеко не зайдешь.бажаю удачі в наступному матчі
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