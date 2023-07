Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США

22-летний украинский вингер Михаил Мудрик попал в заявку лондонского «Челси» на сборы в США.

Первый пункт назначения «синих» – Северная Каролина, где они сыграют с «Рексемом». Далее «Челси» проведет игры в трех разных городах: Филадельфии, Атланте и Лэндовере, в каждом из которых команда встретится с другими английскими соперниками: «Брайтоном», «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».

Тур завершится в Чикаго игрой против немецкой «Боруссии Дортмунд».

We’re on our way! 🇺🇸#BluesInTheUSA