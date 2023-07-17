Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США
Лондонцы проведут учебно-тренировочные сборы
22-летний украинский вингер Михаил Мудрик попал в заявку лондонского «Челси» на сборы в США.
Первый пункт назначения «синих» – Северная Каролина, где они сыграют с «Рексемом». Далее «Челси» проведет игры в трех разных городах: Филадельфии, Атланте и Лэндовере, в каждом из которых команда встретится с другими английскими соперниками: «Брайтоном», «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».
Тур завершится в Чикаго игрой против немецкой «Боруссии Дортмунд».
We’re on our way! 🇺🇸#BluesInTheUSA— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2023
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