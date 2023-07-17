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  4. Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США
Англия
17 июля 2023, 20:15 |
328
0

Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США

Лондонцы проведут учебно-тренировочные сборы

17 июля 2023, 20:15 |
328
0
Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США
ФК Челси

22-летний украинский вингер Михаил Мудрик попал в заявку лондонского «Челси» на сборы в США.

Первый пункт назначения «синих» – Северная Каролина, где они сыграют с «Рексемом». Далее «Челси» проведет игры в трех разных городах: Филадельфии, Атланте и Лэндовере, в каждом из которых команда встретится с другими английскими соперниками: «Брайтоном», «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».

Тур завершится в Чикаго игрой против немецкой «Боруссии Дортмунд».

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Михаил Мудрик Челси товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Брайтон Ньюкасл Фулхэм Боруссия Дортмунд
Источник ФК Челси
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