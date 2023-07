ВИДЕО. Как болельщики Аль-Ахли встретили Фирмино в Саудовской Аравии

Бразильский форвард Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба «Аль-Ахли».

31-летний нападающий уже прибыл в Саудовскою Аравию и был невероятно тепло встречен болельщиками своей новой команды, которые пели ему песни и хотели дотронутся к новому кумиру.

У Фирмино 1 июля закончился контракт с английским «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Аль-Ахли» на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 Фирмино за «Ливерпуль» сыграл 35 матчей и забил 13 голов. Роберто выступал за «красных» 8 лет, за это время он провел 111 мячей в 362 поединках, если учитывать все клубные турниры.

Bobby Firmino is already a hero at Saudi club Al-Ahli! pic.twitter.com/fn4VGpyy0c