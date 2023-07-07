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07 июля 2023, 11:35 |
562
0

ВИДЕО. Как болельщики Аль-Ахли встретили Фирмино в Саудовской Аравии

Роберто уже стал новым героем для фанатов «Аль-Ахли»

07 июля 2023, 11:35 |
562
0
ВИДЕО. Как болельщики Аль-Ахли встретили Фирмино в Саудовской Аравии
ФК Аль-Ахли. Роберто Фирмино (справа)

Бразильский форвард Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба «Аль-Ахли».

31-летний нападающий уже прибыл в Саудовскою Аравию и был невероятно тепло встречен болельщиками своей новой команды, которые пели ему песни и хотели дотронутся к новому кумиру.

У Фирмино 1 июля закончился контракт с английским «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Аль-Ахли» на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 Фирмино за «Ливерпуль» сыграл 35 матчей и забил 13 голов. Роберто выступал за «красных» 8 лет, за это время он провел 111 мячей в 362 поединках, если учитывать все клубные турниры.

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Источник Sport.ua
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