ВИДЕО. Как болельщики Аль-Ахли встретили Фирмино в Саудовской Аравии
Роберто уже стал новым героем для фанатов «Аль-Ахли»
Бразильский форвард Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба «Аль-Ахли».
31-летний нападающий уже прибыл в Саудовскою Аравию и был невероятно тепло встречен болельщиками своей новой команды, которые пели ему песни и хотели дотронутся к новому кумиру.
У Фирмино 1 июля закончился контракт с английским «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Аль-Ахли» на правах свободного агента.
В сезоне 2022/23 Фирмино за «Ливерпуль» сыграл 35 матчей и забил 13 голов. Роберто выступал за «красных» 8 лет, за это время он провел 111 мячей в 362 поединках, если учитывать все клубные турниры.
Bobby Firmino is already a hero at Saudi club Al-Ahli! pic.twitter.com/fn4VGpyy0c— LFC Online (@Liverpool) July 6, 2023
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