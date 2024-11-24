Ди Мария оформил хет-трик в Кубке Португалии. Один гол забил бисиклетой
23 ноября «Бенфика» разгромила «Эштрелу»
23 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встречались «Бенфика» и «Эштрела Амадора».
36-летний Анхель Ди Мария уже к 18-й минуте оформил хет-трик.
Счет в матче был открыт на 2-й минуте – автором гола стал Ди Мария. На 5-й минуте аргентинец забил эффектным ударом через себя.
Этот гол и многие другие можно посмотреть на Телеграмм канале «Спортивний оглядач».
На 18-й минуте Ди Мария завершил свой хет-трик, после чего голы забивали Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни и дважды Артур Кабрал.
В итоге «Бенфика» разгромила «Эштрелу» со счетом 7:0.
Кубок Португалии. 1/16 финала. 23 ноября
Бенфика – Эштрела – 7:0
Голы: Ди Мария, 2, 5, 18, Актюргоглю, 59, Амдуни, 81, Кабрал 86, 90
Фотоотчет матча
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