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  4. Ди Мария оформил хет-трик в Кубке Португалии. Один гол забил бисиклетой
Португалия
24 ноября 2024, 01:05 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:20
157
0

Ди Мария оформил хет-трик в Кубке Португалии. Один гол забил бисиклетой

23 ноября «Бенфика» разгромила «Эштрелу»

24 ноября 2024, 01:05 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:20
157
0
Ди Мария оформил хет-трик в Кубке Португалии. Один гол забил бисиклетой
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встречались «Бенфика» и «Эштрела Амадора».

36-летний Анхель Ди Мария уже к 18-й минуте оформил хет-трик.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте – автором гола стал Ди Мария. На 5-й минуте аргентинец забил эффектным ударом через себя.

Этот гол и многие другие можно посмотреть на Телеграмм канале «Спортивний оглядач».

На 18-й минуте Ди Мария завершил свой хет-трик, после чего голы забивали Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни и дважды Артур Кабрал.

В итоге «Бенфика» разгромила «Эштрелу» со счетом 7:0.

Кубок Португалии. 1/16 финала. 23 ноября

Бенфика – Эштрела – 7:0

Голы: Ди Мария, 2, 5, 18, Актюргоглю, 59, Амдуни, 81, Кабрал 86, 90

Фотоотчет матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Кубок Португалии по футболу Анхель Ди Мария Бенфика Эштрела Амадора Керем Актюркоглу Зеки Амдуни Артур Кабрал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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