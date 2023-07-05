ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба Аль-Ахли

Саудовский клуб «Аль-Ахли» официально объявил о подписании нападающего Роберто Фирмино.

31-летний бразильский форвард подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

У Фирмино 1 июля закончился контракт с английским «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Аль-Ахли» бесплатно на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 Фирмино за «Ливерпуль» сыграл 35 матчей и забил 13 голов. Роберто выступал за «красных» 8 лет, за это время он провел 111 мячей в 362 поединках, если учитывать все клубные турниры.