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05 июля 2023, 00:23 | Обновлено 05 июля 2023, 00:40
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба Аль-Ахли

Еще один топовый футболист переехал в Саудовскую Аравию

05 июля 2023, 00:23 | Обновлено 05 июля 2023, 00:40
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Фирмино стал игроком саудовского клуба Аль-Ахли
Twitter

Саудовский клуб «Аль-Ахли» официально объявил о подписании нападающего Роберто Фирмино.

31-летний бразильский форвард подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

У Фирмино 1 июля закончился контракт с английским «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Аль-Ахли» бесплатно на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 Фирмино за «Ливерпуль» сыграл 35 матчей и забил 13 голов. Роберто выступал за «красных» 8 лет, за это время он провел 111 мячей в 362 поединках, если учитывать все клубные турниры.

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Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы свободный агент
Источник ФК Аль-Ахли
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