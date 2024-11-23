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  4. Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:29
1259
5

Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо

Игрок вышел на замене в матче против Черноморца

23 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:29
1259
5
Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Роман Саленко, сын обладателя Золотой бутсы ЧМ-1994 Олега Саленко, впервые в карьере сыграл в составе основной команды «Динамо» Киев.

Дебют полузащитника пришелся на победный матч 14-го тура УПЛ против одесского «Черноморца» (3:1).

19-летний футболист вышел появившийся на поле со скамейки запасных. Игрок заменил Виталия Буяльского и провел последние мгновения футбольного противостояния.

Ранее Роман играл исключительно за молодежную команду «Динамо».

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Роман Саленко Олег Саленко Динамо Киев Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец Виталий Буяльский
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
хороший дриблинг на скорости, хороший удар, физически мощный, отрабатывает в отборе. 
замена Шапаренко
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+2
Gargantua81
родственная династия это масло масляное
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0
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Олександр
Хотелось бы чтоб пацан заиграл!
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0
VovanSidorovi4
Будет семейная команда.
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0
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