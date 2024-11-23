Украина. Премьер лига23 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:29
1259
5
Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо
Игрок вышел на замене в матче против Черноморца
23 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:29
1259
5
Роман Саленко, сын обладателя Золотой бутсы ЧМ-1994 Олега Саленко, впервые в карьере сыграл в составе основной команды «Динамо» Киев.
Дебют полузащитника пришелся на победный матч 14-го тура УПЛ против одесского «Черноморца» (3:1).
19-летний футболист вышел появившийся на поле со скамейки запасных. Игрок заменил Виталия Буяльского и провел последние мгновения футбольного противостояния.
Ранее Роман играл исключительно за молодежную команду «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 ноября 2024, 07:52 3
Британский боксер отметил Мартина Баколе
Футбол | 23 ноября 2024, 20:30 0
«Канониры» одержали победу со счетом 3:0
Футбол | 23.11.2024, 13:30
Футбол | 23.11.2024, 09:13
Бокс | 23.11.2024, 07:22
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 06:12
23.11.2024, 00:32
22.11.2024, 05:39 2
Бокс
22.11.2024, 08:37
21.11.2024, 22:06
Футбол
22.11.2024, 15:02 5
замена Шапаренко