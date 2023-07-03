Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21
🏆 В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.
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⚽️ Победитель матча в полуфинале сыграет против Испании. Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня также путевку на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.
Евро-2023 U-21. 1/4 финала. Клуж-Напока
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча
События матча
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