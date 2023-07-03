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  4. Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча
Евро
Франция U21
02.07.2023 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U21
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03 июля 2023, 00:23 | Обновлено 03 июля 2023, 00:48
8591
1

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21

03 июля 2023, 00:23 | Обновлено 03 июля 2023, 00:48
8591
1
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча
УАФ

🏆 В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ Победитель матча в полуфинале сыграет против Испании. Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня также путевку на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала. Клуж-Напока

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция U21).
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Источник Sport.ua
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