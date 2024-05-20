Владлен ЮРЧЕНКО: «Против Полесья получилась инфарктная игра»

Опытный игрок харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко высказался касательно матча с житомирским «Полесьем» (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

– Такая игра – инфарктная. Сделали то, о чем договаривались, забили быстрый гол, а потом случилось то, что нас преследует во втором круге – случилось снова, пропустили три гола, было очень тяжело, но мы продолжали бороться и в концовке игры мы «заработали бонус».

– Ты сказал, что была установка на быстрый гол, а вообще какой был план на игру?

– Если забьем один или два мяча, то нам будет легче. Мы забили один, но очень быстро пропустили такие голы, я не знаю, это катастрофа.

– Команда пропускает очень много, в чем причина?

– Ошибки, наши ошибки и мы пропускаем. Я считаю, что играли довольно неплохо, забили гол и контролировали мяч. Не могу сказать, что у "Полесья" было большое преимущество. Мы пропустили три гола, было впечатление, что мы опустили руки, но это не так, и мы это продемонстрировали.

– За счет чего удалось сравнять счет?

– Характер, потому что не сдавались до последней минуты. Мы верили, что даже ничья позволит сражаться в последнем туре. Так и случилось, "Александрия" сравняла и у нас есть шанс. Ари совершил маленькое чудо.

– Какое настроение в раздевалке. Довольны ли сегодняшним результатом?

– Если посмотреть на то, как складывалась игра, то довольны.