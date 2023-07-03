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Евро
Франция U21
02.07.2023 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U21
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03 июля 2023, 01:23 | Обновлено 03 июля 2023, 01:38
248
0

РОТАНЬ: «Когда собрались, не могли себе представить, что обыграем Францию»

Победив французов, наставник украинской молодежки дал пресс-конференцию

03 июля 2023, 01:23 | Обновлено 03 июля 2023, 01:38
248
0
РОТАНЬ: «Когда собрались, не могли себе представить, что обыграем Францию»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань пообщался с журналистами после четвертьфинального поединка с Францией U-21 (3:1) на Евро-2023 U-21, по итогам которого украинская команда завоевала историческую путевку на Олимпиаду-2024.

– Вы уже свыклись с мнением, что сборная Украины пробилась в полуфинал?

– Прежде всего, мы поздравляем с победой Украину, поздравляем наших защитников, благодарим их! Я поздравляю команду, которая провела фантастический матч, показала, что мы действительно являемся командой, мы стремимся к большему!

Если вернуться на годы назад, когда мы только собрались, особенно после первого отборочного поединка с Францией – мы не могли представить, что через два матча мы эту сборную обыграем. Хочу поздравить футболистов с замечательной игрой, с победой, а самое главное для меня то, что они в этом матче стали лучшими из лучших.

– Франция очень высоко обороняется, тем самым открывается пространство на обоих флангах. Вы немного удивили нас составом, ведь не вышел классический нападающий – в этой зоне оказывались и Судаков, и Крыськив. Было ли установкой растягивать соперника с одного фланга на другой, быстро переводить мяч между зонами?

– Мы понимали, что Франция будет очень компактно обороняться внутри, что нам максимально перекроют центр. Мы делали акцент на этом, а также на игре с ложной «девяткой», чтобы оттягивать действующих очень высоко защитников. В эти зоны должны были вбегать наши быстрые вингеры.

Но я очень доволен, что в ситуации, когда Мудрик и Судаков поменялись местами, Георгий взял эту роль на себя и ворвался в пространство, которое для него создало своим открыванием Крыськив. Этот матч мы обязательно должны внести себе в актив.

Хотелось бы отметить и сборную Франции. Это очень мощный коллектив, хорошая команда, с высоким индивидуальным мастерством. Я доволен тем, что наши ребята отреагировали на результат как индивидуальным мастерством, так и характером, не раскисли, а быстро вернулись в игру.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция U21).
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сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Руслан Ротань пресс-конференция Георгий Судаков Михаил Мудрик
Источник Украинская ассоциация футбола
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