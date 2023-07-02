Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию с Евро-2023

Наша молодежная сборная могла бы играть против сборной Швейцарии в этом матче, но не удержала победу над испанцами. Поэтому пришлось играть против французов, которые в отборе были в нашей группе и успели накидать нам в двух матчах восемь голов.

Впервые на Евро вышел на поле Михаил Мудрик, которому предоставили возможность играть лондонские врачи. Он заменил на поле формально Даниила Сикана. По схеме форвардом должен быть Криськив, но возникали предположения, что там может играть как раз Михаил. По другим позициям все было прогнозировано, играли сильнейшие. Напомним, что Ванат не мог играть из-за дисквалификации. Было сообщение, что Вьюник не сможет сыграть, но Богдан все же оказался в заявке.

Старт поединка ознаменовался проблемами у центральных защитников – сначала Барколя проскочил Батагова и пробивал с острого угла справа, а затем вторым темпом бил Шерки, которому не сумел помешать Таловеров. К счастью, Трубин сумел в обоих эпизодах за несколько секунд выручить дважды подряд своих партнеров.

Мудрик все же играл слева, дизайнеры из УАФ нас не обманывали, рисуя схему. Он попытался чуть-чуть брать инициативу на себя, было более-менее, но до конкретики не доходило. Тем временем французы явно захватили инициативу где-то с десятой минуты. Было очевидно, что у них физика на высоком уровне, а также игроки не стеснялись демонстрировать индивидуальное мастерство. Немного проседала наша опорная зона, мяч двигался сквозь наших неприлично быстро.

К сожалению, на девятнадцатой минуте мы пропустили. Наши не могли долго выбить на чужую половину, в конце концов пас из опорной зоны пошел на забегание Барколя, того не удержал Вивчаренко. Пас в центр на Шерки тоже не перехватил никто, в результате тот убрал Таловерова и пробил метров с восьми между ног Батагову в правый нижний угол.

Очень быстро мы могли сравнять, Крыськив даже забил после прострела справа Сыча и удара Мудрика, но оказался в офсайде. Как и пропустить еще - Нкунку проходил Сыча, тот заблокировал его удар, но мяч улетел к Гуири, который с нескольких метров перебрасывал Трубина. Тот сумел вытащить мяч из-под перекладины.

Начали в голове прорисовываться разные плохие варианты. Но украинцы неожиданно включили прессинг, заставили Францию ошибаться в простых ситуациях и сумели забить. Все сделал Мудрик – в центре поля слева обыграл соперника, рванул в чужой штрафной и заработал на себе пенальти, законность которого не смог оспорить видеоповтор. Судаков с «точки» бил в левый нижний угол, в отличие от игры с Испанией, вратарь, видимо, тоже видел то пенальти, поэтому прыгал направо – 1:1!

Сразу же автор гола чуть не повторил «подвиги» наших в предыдущей игре (речь о плохой передаче вратарю назад), но Трубин в подкате разрядил ситуацию.

Нам очень повезло. Сыч справа в первом сегодня проигрывал много дуэлей, а раз позволил Барколя бить с линии штрафной в правый угол. Почему повезло – Трубин стоял почти на линии, мяч попал в правую штангу, пролетел каким-то чудом между спиной вратаря и линией ворот и вылетел в поле.

Автор отчета уже подготовился критиковать Ротаня по итогам первого тайма за отсутствие форварда, но передумал. Крыськив сыграл таки свою роль фальшивой девятки, после забрасывания Мудрика из глубины оттянув за собой защитников и позволив Судакову принять мяч перед кипером в одиночестве, обыграть того и ударом в пустые ворота оформить дубль в конце тайма.

Тайм второй начался с ожидаемых атак Франции. Наши оказались закрытыми на своей половине, в пас выйти не получалось, а передача назад на вынос Трубину тоже была плохим вариантом, потому что некому было цепляться за эти выносы. Крыськив тем временем сфолил на ровном месте и лишил из-за перебора карточек возможности сыграть в следующем матче - будь то в полуфинале или в матче за пятое место.

Ротань решил менять ситуацию, Сикан вышел на поле, вместе с Назаренко. Но существенно это на игру не повлияло. Да, мы начали переходить центральную линию, но брак в передачах у чужой штрафной, даже в простых ситуациях, зашкаливала.

Этим же начали грешить и французы. Усталость сказывалась, обе команды сбились на банальные забросы. У нас Мудрик чуть не повторил голевой пас на Судакове, но Назаренко с Сиканом пробить в плоскость не сумели.

И снова был валидол, снова множество обрезок – и в нападении, и у своих ворот. Французы сделали ставку на свое преимущество в физике, выпустили свежих Калимуэндо и Ваи, и те почти сделали гол – мяч оказался в нашей сетке после удара первого, сейва Трубина и добивания второго, но VAR сыграл в нашу пользу, зафиксировав офсайд.

А нам удалось забить, достаточно неожиданно. Мудрика уже не было на поле, ассистировал Назаренко - он вывел Бондаренко на ударную позицию, все ждали, что тот пробьет левой, но Артем подобрал мяч под правую и подсек над голкипером справа с острого угла. 1:3 – можно было снимать как раз Бондаренко и выпускать еще одного опорника на поле, Желизко.

Финальный штурм был откровенно направлен на заброс и борьбу в штрафной Украины, а там защитники справлялись и Трубин подчищал. Честно говоря, от Франции ожидалось больше техники. А так могли бы и наказать их в контратаках, но проблема последнего паса никуда не делась.

Как бы то ни было, счет не изменился. 1:3 – будем играть 5 июля в полуфинале с Испанией, с которой играли не так давно в группе, более того – выход в полуфинал Англии, не имеющей права играть на Олимпиаде, вместе с нашей победой автоматически отправил нашу сборную на Олимпийские игры.

Какие выводы? Немного критики все же надо – центр защиты иногда теряет позиции, с последним пасом часто проблемы, правый фланг защиты хорошо играет в атаке, а при выполнении непосредственных обязанностей немного теряется. Но хвалить все же надо тоже – Мудрик эффективно дебютировал на Евро, Трубин безошибочный пока и заслужил звание лучшего игрока этого матча, Судаков гениально видит поле.

Ну что, 5 июля прибьем Испанию?

Чемпионат Европы U-21. 1/4 финала.

Франция U-21 – Украина U-21 - 1:3

Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86

Тюрам, 58 – Крыськив, 51, Вивчаренко, 56, Сикан, 62

Франция U-21: Шевалье – Кунку, Люкеба, Симакан (Жандре, 72), Калулу – Тюрам (Адли, 71), Какере, Ле Фе – Шерки (Калимуэндо, 79) – Гуири (Ваи, 72), Баркола.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч – Бондаренко (Желизко, 88), Бражко – Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59) – Криськив (Сикан, 59).

Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Клуж-Арена» (Клуж-Напока, Румыния).

Удары (в створ): 14 (6) – 6 (3)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 4 – 3.

ФРАНЦИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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