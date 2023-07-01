Франция U21

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

Франция U-21

Сборная Франции стала одной из двух команд, которые выиграли все три матча на групповой стадии. Также таким достижение могут похвастаться англичане, украинцам не хватило нескольких минут в матче с испанцами. Команда Сильвена Риполя в стартовом матче на турнире в равной борьбе обыграла команду Италии (2:1), после чего минимально одолела Норвегию и крупно обыграла Швейцарию (4:1). К слову, именно швейцарцы в итоге заняли второе место в квартете D по дополнительным показателям.

Главным бомбардиром французов на турнире является 20-летний нападающий «Лиона» Брадле Барколя. Он отличился в первом и третьем матче забитыми мячами, а также в поединке со Швейцарией записав в свой актив еще и ассист. На клубном уровне в прошлом сезоне у него 26 матчей в чемпионате Франции, 5 голов и 7 результативных передач. Тем не менее, сила французов не в отдельных исполнителях, а в хорошем наборе кадров на каждую позицию. Играют они преимущественно схемой 4-3-3.

Судя по котировкам букмекерских контор, французы вместе с англичанами и испанцами входят в тройку главных претендентов на титул. Последний раз трехцветные доходили до финала на таком турнире еще в 2002 году, когда проиграли чехам с Петером Чехом, Миланом Барошем и Томашом Хюбшманом в основе. А брали титул и вовсе в 1988-м. Это была единственная победа французов в истории. На взрослых чемпионатах Европы получается лучше.

Украина U-21

Сборная Украины стартовала с победы над хорватами, предопределив весь ход турнирной борьбы в группе B. Украинцы отлично отыграли 60 минут, после чего было десять нервных минут, но несколько раз здорово выручил Трубин, также не пошла реализация у «клетчатых». В игре с Румынией уже нам можно было сетовать на неудачи в завершающей стадии, в концовке повезло с автоголом хозяев турнира. В этом матче соперники уже начали нас ловить на ошибках в построении атак, которые молниеносно превращались в опасные моменты у ворот «сине-желтых». Во встрече с испанцами в начале было то же самое и только чудом эти обрезки не привели к голам в ворота команды Руслана Ротаня.

Идя на такой риск, команда показывала результативную и разнообразную игру в атаке, за которой приятно наблюдать. Вытягивая соперника на свою половину поля, украинцы открывали много свободных зон, в которые врывались быстрые футболисты. Вероятно, в игре с Франции мы наконец-то увидим Михаила Мудрика. На таком уровне он должен уверенно брать игру на себя. К большому сожалению, не сможет помочь команде Владислав Ванат. Во второй встрече группового раунда он получил прямую красную карточку, которая трансформировала в дисквалификацию на два матча.

Также не забываем, что команда Ротаня ведет борьбу за 3 путевки на Олимпиаду в Париже. В этом году все очень запутано, ведь Франция и Англия на них не претендуют. В идеале нам нужно выходить в полуфинал и надеяться на победу англичан над португальцами. Если Англия проиграет, то сборной Украины нужно выйти в финал, либо обыграть еще одного неудачника полуфинала. Если мы проигрываем матч 1/4 финала, то существует возможность сыграть дополнительный матч плей-офф, но для этого снова нужен выход Англии в 1/2 финала, а нам оказаться в числе двух лучших команд, которые уступили на четвертьфинальной стадии.

История встреч

Команды уже встречались в квалификации. В октябре 2021-го после удаления Таловерова в первом тайме сборная Франции в Бресте уверенно победила (5:0). В июне 2022-го в Стамбуле в номинально домашнем матче украинцы сумели сыграть вничью, уступая по ходу встречи со счетом 1:3. Если копнуть глубже, то мы побеждали только раз в 2016-м, французы еще дважды, остальные четыре матча завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Франция подходит к матчу в статусе фаворита, но Украина показал, что на равных может играть с любой командой на турнире. Многое будет зависеть от реализации и трясущихся коленок. Если мы снова будем допускать таким ошибки в обороне, то рано или поздно за них накажут. Букмекеры дают коэффициент 1,92 на позицию «Обе забьют», надо брать.

Ориентировочные составы:

Франция U-21: Шевалье, Калулу, Лукеба, Баде, Нкунку, Какре, Тюрам, Коне, Барколя, Гуири, Калимуэндо.

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бражко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кащук, Сикан.

2 июля, воскресенье