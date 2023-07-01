Франция U21

В воскресенье, 2-го июля, состоится четвертьфинальный поединок чемпионата Европы U-21, в котором сразятся Франция U-21 и Украина U-21. Матч пройдет в Клуж-Напоке (Румыния), на поле стадиона «Клуж-Арена», начало в 22:00.

Команда Руслана Ротаня отличилась качественным в плане достижения результата выступления на групповом этапе. Однако в заключительной игре против Испании мы зацепились всего лишь за ничью (2:2), а это – второе итоговое место и выход на сборную Франции, состав которой пестрит футболистами высокого уровня. Сильвен Риполь вместе со своим коллективом не заметил соперников уровня Норвегии, Швейцарии и Италии в группе D, так что дорога в следующий раунд или на Олимпиаду в Париже для нас выглядит крайне непростой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.