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Евро
Франция U21
02.07.2023 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U21
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03 июля 2023, 00:23 | Обновлено 03 июля 2023, 03:16
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1

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21

03 июля 2023, 00:23 | Обновлено 03 июля 2023, 03:16
11412
1
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
УАФ

🏆 В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе Клуж-Арена прошел матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором Украина одолела Францию (3:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ После пропущенного быстрого гола украинцы не сникли, а дали бой французам. Дубль Георгия Судакова, заработанный пенальти и ассист Михаила Мудрика, победная точка Артема Бондаренко! Франция – позади, полуфинал и Олимпиада – впереди!

👍 Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду! В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией, а Англия – с Израилем. На Олимпиаду-2024 пробились Украина, Испания и Израиль.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала. Клуж-Напока, 2 июля

🔹 22:00. Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3

Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция U21).
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Источник Sport.ua
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