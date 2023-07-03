Франция U21

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21
🏆 В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе Клуж-Арена прошел матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором Украина одолела Францию (3:1).
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⚽️ После пропущенного быстрого гола украинцы не сникли, а дали бой французам. Дубль Георгия Судакова, заработанный пенальти и ассист Михаила Мудрика, победная точка Артема Бондаренко! Франция – позади, полуфинал и Олимпиада – впереди!
👍 Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду! В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией, а Англия – с Израилем. На Олимпиаду-2024 пробились Украина, Испания и Израиль.
Евро-2023 U-21. 1/4 финала. Клуж-Напока, 2 июля
🔹 22:00. Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3
Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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