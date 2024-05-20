РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подвел итоги матча с «Вересом» в матче 29-го тура УПЛ, который завершился результативной ничьей.

«Александрия – это команда, играющая в самый зрелищный футбол в этом чемпионате. Это факт. Мы многое забиваем и многое пропускаем. Это нравится болельщикам. Но это проблема для тренерского штаба.

Начало матча было за нами. Мы понимали, что для Вереса этот матч – как последний. Поэтому важно было не проиграть сопернику в настроении. После быстрого забитого гола ребята решили, что матч уже завершился. И это снова создало нам проблемы. Так нельзя и мы будем снова говорить об этом с командой. Мы должны стремиться забивать еще и закрывать игру.

На поле до перерыва в составе нашей команды не нашлось лидера. Он появился после перерыва. В раздевалке мы серьезно побеседовали и собрались. Второй тайм мне понравился. Трудности с реализацией. Но мастерство и класс – это то, что нужно нарабатывать на тренировках. Мы смогли отыграться и хотели победить. Это позитив.

Но нам нужно лучше сконцентрироваться на игре и стремиться забивать еще.

В целом этот сезон для нас – это время перестройки. Год обновления. На старте чемпионата команду покинули четырнадцать футболистов. Мы работаем. Ребята стремятся развиваться. Но чтобы поставить игру – нужно время. Прогресс есть. Мы не добрали десять очков в течение сезона по разным причинам. Мы на верном пути. А результаты этой работы покажет следующий сезон», – сказал Ротань.