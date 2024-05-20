Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 04:40 |
364
0

РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»

Наставник «Александрии» – о матче против «Вереса»

20 мая 2024, 04:40 |
364
0
РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»
НК Верес. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подвел итоги матча с «Вересом» в матче 29-го тура УПЛ, который завершился результативной ничьей.

«Александрия – это команда, играющая в самый зрелищный футбол в этом чемпионате. Это факт. Мы многое забиваем и многое пропускаем. Это нравится болельщикам. Но это проблема для тренерского штаба.

Начало матча было за нами. Мы понимали, что для Вереса этот матч – как последний. Поэтому важно было не проиграть сопернику в настроении. После быстрого забитого гола ребята решили, что матч уже завершился. И это снова создало нам проблемы. Так нельзя и мы будем снова говорить об этом с командой. Мы должны стремиться забивать еще и закрывать игру.

На поле до перерыва в составе нашей команды не нашлось лидера. Он появился после перерыва. В раздевалке мы серьезно побеседовали и собрались. Второй тайм мне понравился. Трудности с реализацией. Но мастерство и класс – это то, что нужно нарабатывать на тренировках. Мы смогли отыграться и хотели победить. Это позитив.

Но нам нужно лучше сконцентрироваться на игре и стремиться забивать еще.

В целом этот сезон для нас – это время перестройки. Год обновления. На старте чемпионата команду покинули четырнадцать футболистов. Мы работаем. Ребята стремятся развиваться. Но чтобы поставить игру – нужно время. Прогресс есть. Мы не добрали десять очков в течение сезона по разным причинам. Мы на верном пути. А результаты этой работы покажет следующий сезон», – сказал Ротань.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Нам сегодня не хватило надежности в обороне»
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед игрой сказал Вакуле, что он точно забьет»
ВЕРНИДУБ: «Обычно Динамо доминирует, но мы заставили их играть иначе»
Руслан Ротань Верес Ровно Александрия Верес - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Бокс | 19 мая 2024, 19:17 2
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика

Перис поддержала мужа после фиаско

Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 20 мая 2024, 04:55 0
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» смогут сойтись в матче за трофей

Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Бокс | 19.05.2024, 16:25
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 19.05.2024, 16:50
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
Бокс | 20.05.2024, 00:35
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
18.05.2024, 06:55 1
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 07:20 6
Бокс
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
18.05.2024, 15:23 1
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем