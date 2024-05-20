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  4. ВЕРНИДУБ: «Обычно Динамо доминирует, но мы заставили их играть иначе»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 03:05 | Обновлено 20 мая 2024, 03:08
170
0

ВЕРНИДУБ: «Обычно Динамо доминирует, но мы заставили их играть иначе»

Главный тренер «Кривбасса» – о поражении от «Динамо»

20 мая 2024, 03:05 | Обновлено 20 мая 2024, 03:08
170
0
ВЕРНИДУБ: «Обычно Динамо доминирует, но мы заставили их играть иначе»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч с киевским «Динамо» (1:3) в рамках 29-го тура УПЛ.

– Неплохая игра вышла в исполнении обеих команд. Тем более все понимали, что ни «Кривбасс», ни «Динамо» выше уже не поднимутся. «Динамо» начало играть в три защитника. Мы это увидели и перестроились. Так получилось, что пропустили два быстрых гола. Но впоследствии забили один в ответ. Мы выглядели неплохо в обоих таймах. Обычно «Динамо» доминирует против соперников, но на этот раз мы заставили их играть на контратаках.

Кривбасс хотел отыграться, но не получилось. Мы дали шанс проявить себя сегодня молодым ребятам: Богдану Фоме, Владимиру Виливальду, Ярославу Шевченко. Впереди – последний матч против «Миная». Думаю, дадим шанс и другой молодежи. В «Кривбассе» U-19 очень неплохие исполнители. Они ведь должны расти. В «Динамо», например, тоже очень хорошая Академия, играют воспитанники это самая лучшая футбольная школа в Украине.

– Матч с «Минаем» для вас ничего не значит. А вот для соперника значит достаточно много. Есть ли у них шанс одержать победу, по вашему мнению?

– Я отвечу так: настоящие болельщики и фанаты всегда поддерживают команду, в любой коммент. А когда начинают говорить «сливают» или еще что-то, то здесь без комментариев. Вы должны понимать, когда за три тура до конца сезона команда становится бронзовым призером и выше уже не может подняться, то настроить ребят очень трудно. Давайте проанализируем сегодняшнюю игру: «Кривбасс» плохо выглядел или создал мало моментов?

Команда играла хорошо. Но повезло больше динамовцам. Если бы еще не этот непонятный пенальти… Идет борьба плечом к плечу, человек падает - пенальти. Я пересмотрел этот эпизод раз пять. Не увидел там пенальти. Затем сразу пропустили второй. Но я доволен, как команда отреагировала: забили гол, еще были хорошие шансы.

Как прокомментируете слухи о возможном трансфере Бескоровайного в «Полесье»?

– Спросите это у тех, кто эту информацию распространяет (улыбается). На сегодняшний день Бескоровайный – игрок «Кривбасса».

– «Кривбасс» уступил в последних трех матчах. Чего не хватало вашей команде?

– Если бы ребята перед игрой с «Полесьем» не узнали бы, что «Днепр-1» проиграл, все могло сложиться по-другому. С другой стороны, если ты уже вышел на поле, то докажи своей игрой, что ты действительно бронзовый призер, и хочешь в дальнейшем сделать следующий шаг вперед.

– В следующем сезоне замахнетесь на что-то большее, чем бронза?

– Я сделаю все от себя зависящее, чтобы мы росли с каждым годом. Зачем тогда работать тренером, если у тебя нет цели? УПЛ растет, это факт. Посмотрите, какая у нас конкуренция за каждую позицию в последний тур.

Впереди – еврокубки. Правильно ли я понимаю вашу позицию: «Кривбасс» не будет в связи с этим переносить матчи УПЛ?

– Никаких переносов. Я это говорил еще, когда работал в «Заре», и мы ничего не переносили. А как в Англии играют через два дня на третий? Поэтому никогда не скажу, что мы проиграли, потому что очень устали.

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Руслан Травкин Источник: ФК Кривбасс
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