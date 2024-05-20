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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 01:23 |
34
0

ТВАРДОВСКИЙ: «Моя первая цель – сыграть за Шахтер – осуществилась»

Голкипер «Шахтера» поделился эмоциями после дебютного матча в УПЛ

20 мая 2024, 01:23 |
34
0
ТВАРДОВСКИЙ: «Моя первая цель – сыграть за Шахтер – осуществилась»
ФК Шахтер. Денис Твардовский

Голкипер «Шахтера» Денис Твардовский поделился эмоциями после дебютного матча в УПЛ против «Днепра-1» (2:2).

– Денис, несмотря на то, что игра была довольно длинной, мы хотим поздравить тебя с дебютом за «Шахтер»! Поделись эмоциями, что испытываешь?

– Спасибо! Меня переполняет радость, потому что это долгожданный день. Я много работал, и, наконец, это произошло.

– Можно считать, что первая мечта уже сбылась?

– Да, можно сказать, первая цель, ведь в начале сезона ставил своей целью дебютировать за «Шахтер» в официальном матче.

– Расскажи, что накануне поединка тебе говорили и какие наставления были от тренерского штаба?

– Абсолютно все говорили, чтобы я играл спокойно, потому что это дебютный матч, и нужно действовать проще и меньше что-то придумывать. Считаю, что в первые 15 минут это удалось, а потом уже немного привык к темпу и неплохо справился с ситуациями.

– Скажи честно, была ли нервозность, когда выходил на поле?

– Да, перед игрой чувствовалась нервозность и после первой тревоги тоже, но позже она исчезла.

– Расскажи, как это – играть матч более 4 часов, ведь для многих это первый опыт?

– Морально тяжело, потому что ты всегда себя настраиваешь играть именно в эту минуту, секунду, а когда игра длится более 4 часов, трудно каждый раз после перерыва себя заводить.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер Денис Твардовский дебют
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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