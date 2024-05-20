Итоговая таблица Эредивизи. ПСВ – чемпион. Кто вылетел, кто вышел в ЕК?
В чемпионате Нидерландов ещё будет плей-офф за место в Лиге конференций
19 мая состоялись матчи последнего тура чемпионата Нидерландов по футболу сезона 2023/2024. –
Чемпионом стал клуб ПСВ, который набрал 91 очко. Для команды это 25-й титул в истории. Второе место занял «Фейеноорд», тройку замкнул «Твенте».
АЗ финишировал четвертым. Эта позиция позволила клубу из Алкмара напрямую попасть в группу Лиги Европы. «Аякс» после ужасного старта сезона добавил во втором круге, поднявшись на итоговое пятое место. Топ-клуб Нидерландов сыграет в квалификации ЛЕ.
Плей-офф за право выхода в Лигу конференций.
«НЕК Неймеген» – «Гоу Эхед Иглс»
«Утрехт» – «Спарта Роттердам»
Элиту покинули «Волендам» и «Виттес». «Эксельсиор» попробует доказать свое право на место среди сильнейших в переходных матчах.
Лучшими бомбардирами сезона стали Люк де Йонг (ПСВ) и Вангелис Павлидис (АЗ) – оба 29 раз отправляли мяч у ворота соперников.
Чемпионат Нидерландов. 34-й тур. Сезон 2023/2024
- Витесс – Аякс – 2:2
- ПСВ – Валвейк – 3:1
- Фейеноорд – Эксельсиор – 4:0
- АЗ Алкмаар – Утрехт – 3:3
- Зволле – Твенте – 1:2
- Алмере – НЕК Неймеген – 1:4
- Спарта Роттердам – Херенвен – 2:1
- Волендам – Гоу Эхед Иглс – 1:2
- Хераклес – Фортуна – 0:0
Итоговая таблица Эредивизи 2023/24
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