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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 3
Утрехт
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Нидерланды
20 мая 2024, 01:58 | Обновлено 20 мая 2024, 02:07
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Итоговая таблица Эредивизи. ПСВ – чемпион. Кто вылетел, кто вышел в ЕК?

В чемпионате Нидерландов ещё будет плей-офф за место в Лиге конференций

20 мая 2024, 01:58 | Обновлено 20 мая 2024, 02:07
103
0
Итоговая таблица Эредивизи. ПСВ – чемпион. Кто вылетел, кто вышел в ЕК?
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялись матчи последнего тура чемпионата Нидерландов по футболу сезона 2023/2024. –

Чемпионом стал клуб ПСВ, который набрал 91 очко. Для команды это 25-й титул в истории. Второе место занял «Фейеноорд», тройку замкнул «Твенте».

АЗ финишировал четвертым. Эта позиция позволила клубу из Алкмара напрямую попасть в группу Лиги Европы. «Аякс» после ужасного старта сезона добавил во втором круге, поднявшись на итоговое пятое место. Топ-клуб Нидерландов сыграет в квалификации ЛЕ.

Плей-офф за право выхода в Лигу конференций.

«НЕК Неймеген» – «Гоу Эхед Иглс»

«Утрехт» – «Спарта Роттердам»

Элиту покинули «Волендам» и «Виттес». «Эксельсиор» попробует доказать свое право на место среди сильнейших в переходных матчах.

Лучшими бомбардирами сезона стали Люк де Йонг (ПСВ) и Вангелис Павлидис (АЗ) – оба 29 раз отправляли мяч у ворота соперников.

Чемпионат Нидерландов. 34-й тур. Сезон 2023/2024

  • Витесс – Аякс – 2:2
  • ПСВ – Валвейк – 3:1
  • Фейеноорд – Эксельсиор – 4:0
  • АЗ Алкмаар – Утрехт – 3:3
  • Зволле – Твенте – 1:2
  • Алмере – НЕК Неймеген – 1:4
  • Спарта Роттердам – Херенвен – 2:1
  • Волендам – Гоу Эхед Иглс – 1:2
  • Хераклес – Фортуна – 0:0

Итоговая таблица Эредивизи 2023/24

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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