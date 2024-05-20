Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

Сейчас уже известны 26 клуба, которые точно сыграют в основном раунде Лиге чемпионов 2024/25.

18–19 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Штурм» Грац, «Аталанта» и «Брест».

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Астон Вилла (Англия)

Астон Вилла (Англия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Жирона (Испания)

Жирона (Испания) Атлетико Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) Байер Леверкузен (Германия)

Байер Леверкузен (Германия) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Штутгарт (Германия)

Штутгарт (Германия) Боруссия Дортмунд (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) Интер (Италия)

Интер (Италия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Болонья (Италия)

Болонья (Италия) Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Аталанта (италия)

Аталанта (италия) ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Монако (Франция)

Монако (Франция) Брест (Франция)

Брест (Франция) ПСВ (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды) Фейеноорд (Нидерланды)

Фейеноорд (Нидерланды) Спортинг Лиссабон (Португалия)

Спортинг Лиссабон (Португалия) Селтик (Шотландия)

Селтик (Шотландия) Штурм Грац (Австрия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

1-я команда из Бельгии (Андерлехт, Брюгге или Сен-Жилуаз)

Либо 6-я команда из Италии (Рома), если Аталанта выиграет Лигу Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу

Либо 6-е место от Германии (Айнтрахт), если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов, либо Шахтер по клубному рейтингу

по клубному рейтингу 5 победителей квалификации по Пути чемпионов

2 победителя квалификации по Пути представителей лиг

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):