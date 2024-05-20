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Лига чемпионов
20 мая 2024, 01:31 | Обновлено 20 мая 2024, 01:45
305
0

Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

Еще 3 путевки в главный еврокубковый турнир получили Штурм Грац, Аталанта и Брест

20 мая 2024, 01:31 | Обновлено 20 мая 2024, 01:45
305
0
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас уже известны 26 клуба, которые точно сыграют в основном раунде Лиге чемпионов 2024/25.

18–19 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали себе «Штурм» Грац, «Аталанта» и «Брест».

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

  • Арсенал (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Жирона (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Байер Леверкузен (Германия)
  • Бавария (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Штутгарт (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Болонья (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Аталанта (италия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Монако (Франция)
  • Брест (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • Селтик (Шотландия)
  • Штурм Грац (Австрия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

  • 1-я команда из Бельгии (Андерлехт, Брюгге или Сен-Жилуаз)
  • Либо 6-я команда из Италии (Рома), если Аталанта выиграет Лигу Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу
  • Либо 6-е место от Германии (Айнтрахт), если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов, либо Шахтер по клубному рейтингу
  • 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
  • 2 победителя квалификации по Пути представителей лиг

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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