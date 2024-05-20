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Чемпионат Италии
Интер Милан
19.05.2024 19:00 – FT 1 : 1
Лацио
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Италия
20 мая 2024, 01:40 | Обновлено 20 мая 2024, 01:57
32
0

У Интера с Лацио – ничья, Рома победила Дженоа, Малиновский вышел на замену

Вечером 19 мая состоялись 5 матчей 37-го тура чемпионата Италии

20 мая 2024, 01:40 | Обновлено 20 мая 2024, 01:57
32
0
У Интера с Лацио – ничья, Рома победила Дженоа, Малиновский вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку (слева)

Вечером 19 мая состоялись 5 матчей 37-го тура чемпионата Италии.

В матче Интера с Лацио зафиксирована ничья (1:1). По окончанию матча Интер получил медали и трофей как победитель сезона

Рома победила Дженоа (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку. У гостей украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте.

Драматичный матч в борьбе за выживание сыграли Удинезе и Эмполи (1:1) с двумя пенальти в компенсированное время. У гостей украинец Виктор Коваленко остался в резерве.

Сассуоло, проиграв дома Кальяри (0:2), потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Серия A. 37-й тур, 20 мая

Сассуоло – Кальяри – 0:2

Голы: Прати, 71, Лападула, 90+1 (пен)

Монца – Фрозиноне – 0:1

Гол: Шеддира, 9

Удинезе – Эмполи – 1:1

Голы: Самарджич, 90+14 (пен) – Ньянг, 90 (пен)

Интер – Лацио 1:1

Голы: Дюмфрис, 87 – Камада, 32

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Лукаку, 79

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 29 6 2 87 - 20 93
2 Милан 37 22 8 7 73 - 46 74
3 Болонья 36 18 13 5 51 - 27 67
4 Ювентус 36 18 13 5 49 - 28 67
5 Аталанта 36 20 6 10 67 - 39 66
6 Рома 37 18 9 10 64 - 44 63
7 Лацио 37 18 6 13 48 - 38 60
8 Фиорентина 36 15 9 12 55 - 42 54
9 Торино 37 13 14 10 36 - 33 53
10 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52
11 Дженоа 37 11 13 13 43 - 45 46
12 Монца 37 11 12 14 39 - 49 45
13 Лечче 37 8 13 16 32 - 54 37
14 Кальяри 37 8 12 17 40 - 65 36
15 Фрозиноне 37 8 11 18 44 - 68 35
16 Эллас Верона 36 8 10 18 34 - 48 34
17 Удинезе 37 5 19 13 36 - 53 34
18 Эмполи 37 8 9 20 27 - 53 33
19 Сассуоло 37 7 8 22 42 - 74 29
20 Салернитана 36 2 10 24 28 - 76 16
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Лацио).
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чемпионат Италии по футболу Интер - Лацио Интер Милан Лацио Серия A видео голов и обзор Рома - Дженоа Рома Рим Дженоа Руслан Малиновский Сассуоло Кальяри Монца Фрозиноне Удинезе Эмполи Виктор Коваленко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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