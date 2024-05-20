У Интера с Лацио – ничья, Рома победила Дженоа, Малиновский вышел на замену
Вечером 19 мая состоялись 5 матчей 37-го тура чемпионата Италии
Вечером 19 мая состоялись 5 матчей 37-го тура чемпионата Италии.
В матче Интера с Лацио зафиксирована ничья (1:1). По окончанию матча Интер получил медали и трофей как победитель сезона
Рома победила Дженоа (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку. У гостей украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте.
Драматичный матч в борьбе за выживание сыграли Удинезе и Эмполи (1:1) с двумя пенальти в компенсированное время. У гостей украинец Виктор Коваленко остался в резерве.
Сассуоло, проиграв дома Кальяри (0:2), потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Серия A. 37-й тур, 20 мая
Сассуоло – Кальяри – 0:2
Голы: Прати, 71, Лападула, 90+1 (пен)
Монца – Фрозиноне – 0:1
Гол: Шеддира, 9
Удинезе – Эмполи – 1:1
Голы: Самарджич, 90+14 (пен) – Ньянг, 90 (пен)
Интер – Лацио – 1:1
Голы: Дюмфрис, 87 – Камада, 32
Рома – Дженоа – 1:0
Гол: Лукаку, 79
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64 - 44
|63
|7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|15
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|16
|Эллас Верона
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36 - 53
|34
|18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
События матча
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