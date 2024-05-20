У Интера с Лацио – ничья, Рома победила Дженоа, Малиновский вышел на замену

Вечером 19 мая состоялись 5 матчей 37-го тура чемпионата Италии.

В матче Интера с Лацио зафиксирована ничья (1:1). По окончанию матча Интер получил медали и трофей как победитель сезона

Рома победила Дженоа (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку. У гостей украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте.

Драматичный матч в борьбе за выживание сыграли Удинезе и Эмполи (1:1) с двумя пенальти в компенсированное время. У гостей украинец Виктор Коваленко остался в резерве.

Сассуоло, проиграв дома Кальяри (0:2), потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Серия A. 37-й тур, 20 мая

Сассуоло – Кальяри – 0:2

Голы: Прати, 71, Лападула, 90+1 (пен)

Монца – Фрозиноне – 0:1

Гол: Шеддира, 9

Удинезе – Эмполи – 1:1

Голы: Самарджич, 90+14 (пен) – Ньянг, 90 (пен)

Интер – Лацио – 1:1

Голы: Дюмфрис, 87 – Камада, 32

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Лукаку, 79

Турнирная таблица