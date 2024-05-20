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  4. Олег ШАНДРУК: «Нам сегодня не хватило надежности в обороне»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 05:14 |
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Олег ШАНДРУК: «Нам сегодня не хватило надежности в обороне»

Наставник «Вереса» прокомментировал ничью с «Александрией»

20 мая 2024, 05:14 |
240
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Олег ШАНДРУК: «Нам сегодня не хватило надежности в обороне»
НК Верес. Олег Шандрук

Наставник «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями от домашнего матча с «Александрией». Команды на двоих забили 4 гола, но победителя не определили.

«Нам сегодня не хватило надежности в обороне и хладнокровия. Особенно в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Вели в счете, подсознательно начали играть на удержание. Да, соперник контролировал мяч, но без остроты у наших ворот. Мы сами создали этот второй гол, не позволивший победить сегодня.

Наша судьба до сих пор в наших руках и головах. Конечно, лучше бы победить сегодня. Но, как мы видим из результатов параллельных матчей – и победа не гарантировала бы нам место даже в зоне переходных матчей. Мы разочарованы, болельщики разочарованы. Я еще раз благодарю их за поддержку. Но я благодарен и команде. Футболисты сражались, очень хотели выиграть эту игру.

Отдохнем и начнем готовиться к игре против «Металлиста 1925». Все зависит от нас.

Относительно повреждения Вадима Ющишина. Он получил сильнейший удар. Он чувствовал себя некомфортно. Больше можно будет сказать после обследования. У Дмитрия Клеца – вероятнее всего проблема со связкой коленного сустава. Тоже будет проходить обследование.

Это тоже повлияло на игру. До перерыва сделали две вынужденные замены. Ющишин, Клец. Во втором тайме у нас был один слот для замен и были вынуждены рисковать. Если бы замен было бы больше – могли бы их использовать более эффективно.

Учитывая, что после замен мы пропустили – замены не сработали. Хотели насытить нашу оборону. Евгений Банада после потери мяча садился на позицию пятого защитника. Николай Гайдучик – тоже выглядел уставшим в конце. К сожалению, досадная ошибка привела к пенальти. Хотя и этот пенальти стоило бы внимательно пересмотреть.

Относительно игры Виталия Дахновского, забивать – это его работа. Могу его только поздравить с прекрасным голом. Это всегда окрыляет и вдохновляет», – сказал Шандрук.

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Украинская Премьер-лига Верес Ровно Александрия Верес - Александрия Олег Шандрук
Руслан Травкин Источник: ФК Верес
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