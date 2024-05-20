Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
«Реал» и «Барселона» смогут сойтись в матче за трофей
Завершился чемпионат Испании по футболу сезона 2023/2024. «Барселона» сумела сохранить за собой второе место и добыла путевку в полуфинал Суперкубка Испании.
Соперником каталонцев будет победитель Кубка Испании «Атлетик Бильбао». Чемпион Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет с «Мальоркой», которая в этом сезоне стала финалистом Копа дель Рей.
Суперкубок Испании состоится в январе 2025 года.
В этом году триумфатором стал мадридский «Реал». В финале «бланкос» уверенно разобрались с «Барселоной» (4:1).
🚨 Spanish Super Cup 2025 is decided:— Madrid Zone (@theMadridZone) May 19, 2024
▪️ Real Madrid vs Mallorca
▪️ Athletic Club vs Barcelona@relevo pic.twitter.com/mFlGToVFwc
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