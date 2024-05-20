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  4. Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Испания
20 мая 2024, 04:55 | Обновлено 20 мая 2024, 04:59
537
0

Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» смогут сойтись в матче за трофей

20 мая 2024, 04:55 | Обновлено 20 мая 2024, 04:59
537
0
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился чемпионат Испании по футболу сезона 2023/2024. «Барселона» сумела сохранить за собой второе место и добыла путевку в полуфинал Суперкубка Испании.

Соперником каталонцев будет победитель Кубка Испании «Атлетик Бильбао». Чемпион Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет с «Мальоркой», которая в этом сезоне стала финалистом Копа дель Рей.

Суперкубок Испании состоится в январе 2025 года.

В этом году триумфатором стал мадридский «Реал». В финале «бланкос» уверенно разобрались с «Барселоной» (4:1).

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Реал Мадрид Атлетик Бильбао Мальорка Барселона Суперкубок Испании по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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