Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании

Завершился чемпионат Испании по футболу сезона 2023/2024. «Барселона» сумела сохранить за собой второе место и добыла путевку в полуфинал Суперкубка Испании.

Соперником каталонцев будет победитель Кубка Испании «Атлетик Бильбао». Чемпион Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет с «Мальоркой», которая в этом сезоне стала финалистом Копа дель Рей.

Суперкубок Испании состоится в январе 2025 года.

В этом году триумфатором стал мадридский «Реал». В финале «бланкос» уверенно разобрались с «Барселоной» (4:1).

