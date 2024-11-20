Рональд КУМАН: «Я не удовлетворен ни одним набранным баллом»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги поединка против Боснии и Герцеговины в Лиге наций (1:1).

«Я не удовлетворен ни одним набранным баллом. Я думаю, мы должны были победить, но Босния и Герцеговина хорошо отреагировала после поражения от Германии

В марте мы выйдем в плей-офф, а в пятницу узнаем наших соперников. Если все наши игроки будут в наличии, мы действительно сильная команда. Вы видели это на чемпионате Европы. Мы с нетерпением ждем этих матчей», – сказал Куман.

Напомним, что Нидерланды заняли второе место в группе (9 очков). На команду ждет стадия плей-офф. Босния и Герцеговина с двумя пунктами вылетела в Лигу В.