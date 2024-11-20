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Лига наций
20 ноября 2024, 07:53 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:00
722
0

Рональд КУМАН: «Я не удовлетворен ни одним набранным баллом»

Наставник Нидерландов прокомментировал игру против Боснии и Герцеговины

20 ноября 2024, 07:53 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:00
722
0
Рональд КУМАН: «Я не удовлетворен ни одним набранным баллом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги поединка против Боснии и Герцеговины в Лиге наций (1:1).

«Я не удовлетворен ни одним набранным баллом. Я думаю, мы должны были победить, но Босния и Герцеговина хорошо отреагировала после поражения от Германии

В марте мы выйдем в плей-офф, а в пятницу узнаем наших соперников. Если все наши игроки будут в наличии, мы действительно сильная команда. Вы видели это на чемпионате Европы. Мы с нетерпением ждем этих матчей», – сказал Куман.

Напомним, что Нидерланды заняли второе место в группе (9 очков). На команду ждет стадия плей-офф. Босния и Герцеговина с двумя пунктами вылетела в Лигу В.

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Лига наций пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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