Назначен коуч Интера Майами. Он будет тренировать Месси, Бускетса, Кривцова

Клуб MLS «Интер Майами» официально объявил о назначении Херардо Мартино на пост главного тренера.

60-летний аргентинский наставник будет тренировать звездных игроков Лионеля Месси, Серхио Бускетса и украинского защитника Сергея Кривцова.

Ранее Херардо Мартино работал в сборной Мексики с января 2019 года по ноябрь 2022. У него также есть опыт работы в Барселоне, сборной Парагвая, сборной Аргентины и американском клубе «Атланта Юнайтед».

“We are very happy to be able to welcome Tata to Inter Miami. We feel he is a coach who matches our ambitions as a club and we’re optimistic about what we can accomplish together. Tata has coached at the highest levels and we believe that experience will be hugely beneficial to… pic.twitter.com/KkBrgoq0pZ