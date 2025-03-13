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  4. Вернидуб мог оказаться в MLS. Известно, почему отклонил предложение
Major League Soccer
13 марта 2025, 11:11 |
369
1

Вернидуб мог оказаться в MLS. Известно, почему отклонил предложение

Виталий не захотел покидать УПЛ в 2014 году

13 марта 2025, 11:11 |
369
1
Вернидуб мог оказаться в MLS. Известно, почему отклонил предложение
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Бывший защитник Виталий Вернидуб рассказал о своем футбольном пути. Футболист признался, что в свое время мог переехать в МЧС.

– Вы играли с Сергеем Кривцовым в Запорожье. Общались ли с ним, когда он играл в Майами?

– Наш общий друг Леша Шевченко приезжал к нему в США, разговаривал. Передавал, что все было хорошо. Конечно, получить таких партнеров как Месси и Суарес – это очень большой успех. Даже посмотреть вживую на них.

У меня довольно давно тоже было предложение из МЛС. Но тогда уровень американской лиги был еще не тот. С чемпионата Украины, который был до 2014 года, срываться точно было бессмысленно. Да и сейчас уровень чемпионата снова постепенно растет. Очень много молодых интересных тренеров, команды прогрессируют. Из пике мы выходим, – сказал Виталий.

Ранее Виталий Вернидуб оценил перспективы Артема Довбика в римской «Роме».

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Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Victor673256ua
У нас був сильний чемпіонат. Думаю на той момент точно не слабший за турецький і мабуть бельгійський. Та і за МЛС також
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