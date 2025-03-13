Вернидуб мог оказаться в MLS. Известно, почему отклонил предложение

Бывший защитник Виталий Вернидуб рассказал о своем футбольном пути. Футболист признался, что в свое время мог переехать в МЧС.

– Вы играли с Сергеем Кривцовым в Запорожье. Общались ли с ним, когда он играл в Майами?

– Наш общий друг Леша Шевченко приезжал к нему в США, разговаривал. Передавал, что все было хорошо. Конечно, получить таких партнеров как Месси и Суарес – это очень большой успех. Даже посмотреть вживую на них.

У меня довольно давно тоже было предложение из МЛС. Но тогда уровень американской лиги был еще не тот. С чемпионата Украины, который был до 2014 года, срываться точно было бессмысленно. Да и сейчас уровень чемпионата снова постепенно растет. Очень много молодых интересных тренеров, команды прогрессируют. Из пике мы выходим, – сказал Виталий.

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