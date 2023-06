Буси и Месси снова вместе. Интер Майами анонсировал трансфер Бускетса

Американский футбольный клуб «Интер Майами» анонсировал трансфер 34-летнего испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с цитатами известных игроков. В конце видео написано «Busi». Таким образом «Интер Майами» анонсировал переход игрока.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Бускетс покинет «Барселону» на правах свободного агента.

Недавно в «Интер Майами» перешел аргентинский форвард Лионель Месси, с которым Бускетс вместе выступал за «Барселону».

За клуб из Майами уже полгода выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Sergio Busquets joins Inter Miami as a free agent, deal signed and completed 🚨🇪🇸🇺🇸 #InterMiamiCF



Agreement completed and unveiled for Busquets to play together with Messi.



Saudi clubs rejected as he wanted to try an experience in MLS… and re-join Leo. pic.twitter.com/eoH4PmvJZV