33-летняя Квитова взяла 31-й титул в карьере, выиграв турнир в Берлине

33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 9) выиграла трофей на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).

В финале соревнований Петра в двух сетах обыграла Донну Векич (Хорватия, WTA 23) за 1 час и 43 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава. Финал

Петра Квитова (Чехия) [7] – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 7:6 (8:6)

Это была 6-я встреча теннисисток. Петра выиграла 5-й поединок.

Для Квитовой этот трофей стал 31-м в карьере. По ходу турнира чешка ни разу не отдала сет. На травяных кортах Петра провела 7-й финал и выиграла 6-й титул.

