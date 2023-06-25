33-летняя Квитова взяла 31-й титул в карьере, выиграв турнир в Берлине
Петра в двух сетах обыграла Донну Векич
33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 9) выиграла трофей на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия).
В финале соревнований Петра в двух сетах обыграла Донну Векич (Хорватия, WTA 23) за 1 час и 43 минуты.
WTA 500 Берлин. Трава. Финал
Петра Квитова (Чехия) [7] – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 7:6 (8:6)
Это была 6-я встреча теннисисток. Петра выиграла 5-й поединок.
Для Квитовой этот трофей стал 31-м в карьере. По ходу турнира чешка ни разу не отдала сет. На травяных кортах Петра провела 7-й финал и выиграла 6-й титул.
🏆 Champion in Berlin 🏆@Petra_Kvitova defeats Vekic 6-2. 7-6(6) for her 31st career title! #bett1open pic.twitter.com/g0rkeyTYMC— wta (@WTA) June 25, 2023
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