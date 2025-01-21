22 января на Australian Open свою четвертьфинальную встречу проведут Эмма Наварро (США, WTA 8) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Матч состоится в 04:00 по киевскому времени.

Эмма Наварро

Буквально пару лет назад Эмму Наварро толком никто и не знал, о ней чаще говорили, как о дочери миллиардера. Когда финансовые вопросы удовлетворены, сложно искать мотивацию, но американка ее точно нашла.

Свой подъем теннисистка начала в 2023-м году, когда выиграла 5 турниров ITF, уже в прошлом сезоне Наварро взяла один турнир, но WTA в Хобарте. Путь на Australian Open очень сложный, ведь все матчи она выигрывает в трех сетах, поэтому провела на корте 10,5 часов. Теннисистке 23 года, организм должен быстро восстанавливаться, но силам есть предел, после победы над Касаткиной в последнем матче, Наварро написала на камере оператора «Остаюсь в живых».

Американка уже дважды делала камбэки, Стернс и Ван она уступала по ходу третьего сета со счетом 2:4, но вырывала победу, также удалось пройти на этом турнире Онс Жабер.

На корте Навварро явно не хватает агрессии, она выиграла только в одном матче из четырех по виннерсам у соперниц, перед матчем против Свентек это выглядит самоубийством. Ждать ошибок от сильной польки не самая лучшая стратегия. Меньше 60% выигранных геймов на своей подаче на этом турнире - показатель довольно скромный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Ига Свентек

Начиная с 2022 года, Свентек практически доминировала в женском теннисе, некоторых соперниц высокого уровня она просто не замечала. В прошлом году полька тоже играла неплохо, 64 победы в 73 матчах, пять выигранных турниров, но даже этого не хватило, чтоб удержаться на вершине мирового рейтинга, сейчас она вторая ракетка.

На нынешнем мейджоре Ига беспощадна, только в первом матче Катерина Синякова ей оказала минимальное сопротивление – 6:3, 6:4. А вот в дальнейшем, полька проиграла всего четыре гейма в трех матчах! Пострадали Ребекка Шрамкова – 6:0, 6:2, Эмма Радукану – 6:1, 6:0, Ева Лис – 6:0, 6:1. Всего 4 часа 35 минут провела Свентек на корте за четыре матча, в то время, как ее соперница - на 6 часов больше.

Неплохо обстоят дела у польки с подачей, 70% мячей она попадает в корт с первого раза, только против Шрамковой было 49%. Бросается высокий процент выигранных розыгрышей и на второй подаче, в большинстве игр это примерно 70%. Цифры не совсем отображают стиль игры польки, соперницы часто не выдерживают ее интенсивности.

Свентек никогда ранее не выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но любое выступление, кроме выигрыша титула, для нее не будет считаться успешным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том что спортсменки играли между собой всего раз, причем это было в 2018-м году, на грунтовом турнире в Чарльстоне, тогда Свентек не оставила шансов американке, выиграв за 50 минут – 6:0, 6:2.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе польской спортсменки, на нее коэффициент только падает, сейчас всего 1.06, в то время, как на Наварро – 10.5. Американка провела больше времени на корте, усталость может помешать показать свой максимум. Даже несмотря на то, что обе теннисистки из первой десятки, Свентек выше классом и должна уверенно побеждать, ставлю на ее успех с форой -6 геймов за 1.60.