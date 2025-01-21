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  4. ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо
Лига Европы
21 января 2025, 22:38 |
1077
0

ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо

21 января команды расписали ничью в 7-м туре еврокубка со счетом 3:3

21 января 2025, 22:38 |
1077
0
ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Галатасарай и Динамо Киев.

Поединок прошел на стадионе Rams Park в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи болельщики турецкого коллектива освистали футболистов своей команды.

Галатасарай во втором по силе еврокубка набрал 13 очков. У киевлян 1 пункт.

ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо

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Галатасарай Динамо Киев Галатасарай - Динамо видео фанаты болельщики Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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