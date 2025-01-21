ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо
21 января команды расписали ничью в 7-м туре еврокубка со счетом 3:3
21 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Галатасарай и Динамо Киев.
Поединок прошел на стадионе Rams Park в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:2.
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После завершения встречи болельщики турецкого коллектива освистали футболистов своей команды.
Галатасарай во втором по силе еврокубка набрал 13 очков. У киевлян 1 пункт.
ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо
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Поединок 1/4 финала состоится 22 января, ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы