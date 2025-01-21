21 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Галатасарай и Динамо Киев.

Поединок прошел на стадионе Rams Park в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:2.

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После завершения встречи болельщики турецкого коллектива освистали футболистов своей команды.

Галатасарай во втором по силе еврокубка набрал 13 очков. У киевлян 1 пункт.

ВИДЕО. Болельщики Галатасарая освистали команду после матча ЛЕ с Динамо