ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Избранница Дениса Игнатенко порадовал подписчиков
Карина, девушка украинского вратаря киевского «Динамо» Дениса Игнатенко, поделилась невероятными фотографиями в своем Instagram.
Избранница 22-летнего футболиста опубликовала подборку снимков со своей фотосессии. На них она позирует пополам обнажив верхнюю часть тела и закрывая грудь рукой.
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Сам Денис в этом сезоне не провел ни одного матча за взрослую команду киевского «Динамо».
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
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