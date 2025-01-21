Карина, девушка украинского вратаря киевского «Динамо» Дениса Игнатенко, поделилась невероятными фотографиями в своем Instagram.

Избранница 22-летнего футболиста опубликовала подборку снимков со своей фотосессии. На них она позирует пополам обнажив верхнюю часть тела и закрывая грудь рукой.

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Сам Денис в этом сезоне не провел ни одного матча за взрослую команду киевского «Динамо».

ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии