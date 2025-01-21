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  4. ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 17:18 |
682
5

ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии

Избранница Дениса Игнатенко порадовал подписчиков

21 января 2025, 17:18 |
682
5
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Instagram. Денис Игнатенко и Карина

Карина, девушка украинского вратаря киевского «Динамо» Дениса Игнатенко, поделилась невероятными фотографиями в своем Instagram.

Избранница 22-летнего футболиста опубликовала подборку снимков со своей фотосессии. На них она позирует пополам обнажив верхнюю часть тела и закрывая грудь рукой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сам Денис в этом сезоне не провел ни одного матча за взрослую команду киевского «Динамо».

ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 5
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MCD-MEL
Ого, тепер хоч буду знати, що в Динамо є такий воротар
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+1
Oleksandr
Якийсь тренд пішов на сайті про такі статі  але було би  хоч що показувати народу 
Ответить
+1
Lulinnha
Могла бы ещё что-то оголить... 
Ответить
0
Fitness.sports
Беспредел. 
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0
dimagi
Жахіття
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0
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