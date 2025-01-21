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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:56 | Обновлено 22 января 2025, 00:47
97
0

ВИДЕО. Спасительный гол. Рафинья на 90+6-й минуте вырвал победу

Бразилец забил 5-й гол своей команды

21 января 2025, 23:56 | Обновлено 22 января 2025, 00:47
97
0
ВИДЕО. Спасительный гол. Рафинья на 90+6-й минуте вырвал победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте матча бразильский вингер гостей Рафинья забил спасительный для его команды гол в ворота «Бенфики». Счет на табло – 4:5.

❗️ ВИДЕО. Спасительный гол. Рафинья на 90+6-й минуте вырвал победу

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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