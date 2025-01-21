Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 6-й добавленной ко второму тайму минуте матча бразильский вингер гостей Рафинья забил спасительный для его команды гол в ворота «Бенфики». Счет на табло – 4:5.

❗️ ВИДЕО. Спасительный гол. Рафинья на 90+6-й минуте вырвал победу