Один удар – один гол. Энфилд доволен: статистика матча Ливерпуль – Лилль

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.

Статистика

Ливерпуль – Лилль

Владение мячом: 56% – 44%

Ожидаемые голы (xG): 2.23 – 0.47

Большие шансы: 4 – 0

Удары по воротам: 13 – 4

Удары в створ ворот: 7 – 1

Сейвы: 0 – 5

Угловые: 3 – 3

Фолы: 12 – 9

Передачи: 582 – 461

Точные передачи: 521 – 408

Отборы мяча: 20 – 10

Штрафные удары: 9 – 12

Желтые карточки: 2 – 3

Красные карточки: 0 – 1

«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком. «Лилль» располагается на 11-м месте с 13 очками.