Лига чемпионов22 января 2025, 01:04 |
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Один удар – один гол. Энфилд доволен: статистика матча Ливерпуль – Лилль
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «мерсисайдцев»
22 января 2025, 01:04 |
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21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.
Статистика
Ливерпуль – Лилль
- Владение мячом: 56% – 44%
- Ожидаемые голы (xG): 2.23 – 0.47
- Большие шансы: 4 – 0
- Удары по воротам: 13 – 4
- Удары в створ ворот: 7 – 1
- Сейвы: 0 – 5
- Угловые: 3 – 3
- Фолы: 12 – 9
- Передачи: 582 – 461
- Точные передачи: 521 – 408
- Отборы мяча: 20 – 10
- Штрафные удары: 9 – 12
- Желтые карточки: 2 – 3
- Красные карточки: 0 – 1
«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком. «Лилль» располагается на 11-м месте с 13 очками.
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