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Лига чемпионов
22 января 2025, 01:04 |
97
0

Один удар – один гол. Энфилд доволен: статистика матча Ливерпуль – Лилль

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «мерсисайдцев»

22 января 2025, 01:04 |
97
0
Один удар – один гол. Энфилд доволен: статистика матча Ливерпуль – Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.

Статистика

Ливерпуль – Лилль

  • Владение мячом: 56% – 44%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.23 – 0.47
  • Большие шансы: 4 – 0
  • Удары по воротам: 13 – 4
  • Удары в створ ворот: 7 – 1
  • Сейвы: 0 – 5
  • Угловые: 3 – 3
  • Фолы: 12 – 9
  • Передачи: 582 – 461
  • Точные передачи: 521 – 408
  • Отборы мяча: 20 – 10
  • Штрафные удары: 9 – 12
  • Желтые карточки: 2 – 3
  • Красные карточки: 0 – 1

«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком. «Лилль» располагается на 11-м месте с 13 очками.

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Ливерпуль Лилль Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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