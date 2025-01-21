Шокировали за 2 минуты. Болонья оформила камбек в матче ЛЧ c Боруссией Д
Итальянцы на своем поле победили гостей со счетом 2:1 в 7-м туре Лиги чемпионов
21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Боруссия Дортмунд.
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Первыми в этом противостоянии отличились гости – на 15-й минуте мяч оформил Серу Гирасси.
Но итальянский коллектив за 2 минуты изменил ход встречи. На 71-й отличился Тейс Даллинга, а на 72-й забил Сэмьюэл Илинг-Джуниор.
После 7 туров Болонья с 5 очками занимает 27-е место место в таблице еврокубка. У Боруссии Д 12 пунктов и 7-я позиция.
Лига чемпионов 2024/25. 7-й тур, 21 января
Болонья (Италтя) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:1
Голы: Даллинга, 71, Илинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15
Болонья: Скорупски, Ликояннис, Лукуми (Казале, 63), Бекема, Хольм, Побега (Моро, 87), Фройлер (Одгор, 46), Ндойе, Фергюсон, Орсолини (Илинг-Джуниор, 35), Кастро (Даллинга, 63).
Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Антон, Гросс (Ян Коуто, 75), Рейна (Джан, 64), Нмеча, Байер, Гиттенс, Гирасси (Брандт, 75), Дюранвиль (Адейеми, 64).
Предупреждения: Хольм (14), Фройлер (19), Лукуми (60), Байер (62), Адейеми (81), Ян Коуто (82), Рюэрсон (89), Фергюсон (90), Итальяно (90+5).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паула Бадоса сыграет против Арины Соболенко в поединке за выход в решающий матч
Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично
А Зинченко походу не будет в команде если Шахина уволят...