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  4. Шокировали за 2 минуты. Болонья оформила камбек в матче ЛЧ c Боруссией Д
Лига Чемпионов
Болонья
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:55 | Обновлено 22 января 2025, 00:15
280
6

Шокировали за 2 минуты. Болонья оформила камбек в матче ЛЧ c Боруссией Д

Итальянцы на своем поле победили гостей со счетом 2:1 в 7-м туре Лиги чемпионов

21 января 2025, 23:55 | Обновлено 22 января 2025, 00:15
280
6
Шокировали за 2 минуты. Болонья оформила камбек в матче ЛЧ c Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Боруссия Дортмунд.

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первыми в этом противостоянии отличились гости – на 15-й минуте мяч оформил Серу Гирасси.

Но итальянский коллектив за 2 минуты изменил ход встречи. На 71-й отличился Тейс Даллинга, а на 72-й забил Сэмьюэл Илинг-Джуниор.

После 7 туров Болонья с 5 очками занимает 27-е место место в таблице еврокубка. У Боруссии Д 12 пунктов и 7-я позиция.

Лига чемпионов 2024/25. 7-й тур, 21 января

Болонья (Италтя) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:1

Голы: Даллинга, 71, Илинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15

Болонья: Скорупски, Ликояннис, Лукуми (Казале, 63), Бекема, Хольм, Побега (Моро, 87), Фройлер (Одгор, 46), Ндойе, Фергюсон, Орсолини (Илинг-Джуниор, 35), Кастро (Даллинга, 63).

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Антон, Гросс (Ян Коуто, 75), Рейна (Джан, 64), Нмеча, Байер, Гиттенс, Гирасси (Брандт, 75), Дюранвиль (Адейеми, 64).

Предупреждения: Хольм (14), Фройлер (19), Лукуми (60), Байер (62), Адейеми (81), Ян Коуто (82), Рюэрсон (89), Фергюсон (90), Итальяно (90+5).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Болонья Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Серу Гирасси Тейс Даллинга Сэмьюэл Илинг-Джуниор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Lulinnha
В следующем туре Дортмунд будет вынужден рвать ахметовский проект в клочья. 
А Зинченко походу не будет в команде если Шахина уволят... 
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+1
PUMA
А Боруссия не собираться Шахина увольнять? Куда уже тянуть
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0
Ivan_33Ob
Боруссія буде зле і рвати проти шахти , їм треба результат 100% ..попаде під каток пушич
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0
avk2307
Это плохо для Шахтера....
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0
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Saar
Неймовірна! Останні 4-5 матчів Болонья сильно додала.
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0
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