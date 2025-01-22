Болонья – Боруссия Д – 2:1. Два мяча за две минуты. Видео голов и обзор

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда «Болонья» на своем поле обыграла немецкую «Боруссию» Д со счетом 2:1.

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Хозяева поля пропустил гол на 15-й минуте, а в середине второго тайма забили два мяча за две минуты.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Болонья (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1

Голы: Даллинга, 71, Илинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15 (пен)

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