21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов22 января 2025, 04:12 | Обновлено 22 января 2025, 04:48
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Болонья – Боруссия Д – 2:1. Два мяча за две минуты. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 04:12 | Обновлено 22 января 2025, 04:48
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Итальянская команда «Болонья» на своем поле обыграла немецкую «Боруссию» Д со счетом 2:1.
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Хозяева поля пропустил гол на 15-й минуте, а в середине второго тайма забили два мяча за две минуты.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Болонья (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1
Голы: Даллинга, 71, Илинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмюэл Айлинг (Болонья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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