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Лига Чемпионов
Болонья
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
22 января 2025, 04:12 | Обновлено 22 января 2025, 04:48
48
0

Болонья – Боруссия Д – 2:1. Два мяча за две минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 04:12 | Обновлено 22 января 2025, 04:48
48
0
Болонья – Боруссия Д – 2:1. Два мяча за две минуты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Итальянская команда «Болонья» на своем поле обыграла немецкую «Боруссию» Д со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля пропустил гол на 15-й минуте, а в середине второго тайма забили два мяча за две минуты.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Болонья (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1

Голы: Даллинга, 71, Илинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмюэл Айлинг (Болонья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Лига чемпионов Болонья Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Тейс Даллинга Сэмьюэл Илинг-Джуниор Серу Гирасси пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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