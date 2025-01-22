Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Каталонцы обыграли орлов со счетом 5:4
21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок закончился со счетом 5:4.
Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
На 90+6 минуте лидер каталонцев Рафинья забил победный гол, который стал для барзильца вторым в игре. После финального свистка футболисты «Бенфики» начали обзывать Рафинью и провоцировать вингера.
В подтрибунном помещении вспыхнула драка, которую пришлось останавливать полиции.
🤦🏻♂️ Raphinha y el lío final en el túnel de vestuarios:— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2025
"Cuando salía del campo me han insultado y yo los he devuelto. Al final nos calentamos todos pero yo no me llevo nada para casa". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Rc6HzYx6H8
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