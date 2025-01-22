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Лига чемпионов
22 января 2025, 00:36 |
855
0

Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку

Каталонцы обыграли орлов со счетом 5:4

22 января 2025, 00:36 |
855
0
Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок закончился со счетом 5:4.

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 90+6 минуте лидер каталонцев Рафинья забил победный гол, который стал для барзильца вторым в игре. После финального свистка футболисты «Бенфики» начали обзывать Рафинью и провоцировать вингера.

В подтрибунном помещении вспыхнула драка, которую пришлось останавливать полиции.

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Рафинья Диас Барселона Бенфика Бенфика - Барселона Лига чемпионов
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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