Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок закончился со счетом 5:4.

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 90+6 минуте лидер каталонцев Рафинья забил победный гол, который стал для барзильца вторым в игре. После финального свистка футболисты «Бенфики» начали обзывать Рафинью и провоцировать вингера.

В подтрибунном помещении вспыхнула драка, которую пришлось останавливать полиции.

🤦🏻‍♂️ Raphinha y el lío final en el túnel de vestuarios:



"Cuando salía del campo me han insultado y yo los he devuelto. Al final nos calentamos todos pero yo no me llevo nada para casa". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Rc6HzYx6H8