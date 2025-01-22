Элина СВИТОЛИНА: «Я нервничала, ведь теперь у меня в лодыжке два винта»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала про операцию на ноге, которую перенесла в сентябре:

– Вы упомянули на корте о перенесенных операциях и сложностях возвращения. Как вы себя чувствуете сейчас, будучи, чтобы не сглазить, полностью здоровой и демонстрируя результаты?

– Конечно, это замечательное чувство, потому что в прошлом году я много боролась с разными травмами. Все началось, я бы сказала, полтора года тому назад с моей стопы. Все взаимосвязано, и после этого у меня начались проблемы со спиной. Постоянно беспокоили то одни, то другие боли.

Когда я перенесла операцию в сентябре, у меня наконец-то появилось время полноценно отдохнуть, пройти различные процедуры для спины, проконсультироваться с врачами и действительно уделить внимание своему здоровью. Кроме того, я смогла выделить время на укрепление всех частей тела, которые в этом нуждались, потому что сезон очень длинный, и порой просто нет возможности остановиться и инвестировать время в свое тело.

Как вы, может быть, знаете, я не играла турниры перед Мельбурном. Я решила выделить несколько недель для укрепления, сыграла выставочный матч и несколько тренировочных игр. Сейчас для меня очень важно ставить здоровье в приоритет. Я пыталась сделать это и в прошлом году, но когда ты уже травмирована, это очень сложно, особенно учитывая плотный график турниров. Иногда это действительно может быть настоящим вызовом.

– Вы вспоминали, что не играли перед Australian Open, чтобы подготовиться физически. Когда начался турнир, чувствовали ли вы себя полностью готовой или это возвращение могло быть немного преждевременным? Как вы физически были готовы на старте?

– Да, я чувствовала себя довольно хорошо. Когда я прилетела в Австралию, я сыграла несколько матчей, потренировалась с топ-игроками. Чувствовала себя прекрасно, и это было хорошим знаком. Это дало мне уверенность в том, что в первых раундах я могла не думать слишком много о травмах. Я просто наслаждалась игрой без боли.

Конечно, где-то на заднем плане все еще есть небольшие мысли о травмах. Но если честно, с учетом всех четырех матчей, которые я сыграла здесь, я очень довольна своей физической формой. Я довольна тем, как справлялась с трудными, физически сложными матчами. Так что пока все хорошо.

– Ментально, насколько сложно было справляться с травмами и болью в прошлом году, продолжая играть? В какой момент вы решили, что пора остановиться и что-то менять? Вы нервничали перед первой операцией?

– Да, это уже было слишком. Думаю, мне стоило остановиться раньше прошлого года. Я слишком долго тянула. Хотела сыграть больше матчей, но снова немного усугубила травму стопы в Монтеррее. Первые два раунда на Открытом чемпионате США были просто безумными. Честно говоря, даже не знаю, как я их выиграла.

В первом матче я испытывала столько боли, что на следующий день не могла ходить и не тренировалась вообще. Мне пришлось пройти процедуру у врачей, чтобы удалить кисту из стопы. Конечно, не думаю, что кто-то ожидает подобного во время турнира Grand Slam. Но с помощью обезболивающих и процедур я смогла выиграть матч второго раунда и даже сыграть три сета с Коко Гауффом.

Честно говоря, не знаю, это было глупо или, может быть, разумно. У меня просто есть желание играть. Я хочу соперничать. Чувствую, что хорошо играю, чувствую себя комфортно на корте, поэтому хочу продолжать. Но иногда мое тело этого не разрешает. Именно поэтому я действительно хочу находить время для пауз между турнирами и уделять внимание полноценному обновлению.

– Вы нервничали перед операцией?

– Да, я была очень-очень нервной. Конечно после рождения ребенка кажется, что все будет хорошо. Но общая анестезия – это нечто, пугающее впервые. Ты не знаешь, чего ожидать, не знаешь, как все пройдет.

Да, я нервничала. Также, думаю, как профессиональный спортсмен ты немного волнуешься, сможешь ли вернуться на высокий уровень или сможешь снова нормально двигаться. Меня тоже беспокоило, как это повлияет на стопу, ведь теперь у меня в лодыжке два винта. Это звучит пугающе. Конечно, у тебя появляются сомнения.

Но благодаря уверенности, которую я получаю, выигрывая матчи и благодаря поддержке моей команды, я сейчас очень счастлива. Они дают мне уверенность. Мы вместе проходим через сложные моменты. Это смесь всего. Думаю, дело в уверенности, – сказала Свитолина.

22 января украинка сыграет против Мэдисон Киз в 1/4 финала на Australian Open. Австралийский мейджор – первый турнир Элины после операции. На АО-2025 она уже успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову.