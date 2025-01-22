Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятная ошибка. Известна оценка Трубина за суперматч против Барселоны
Лига чемпионов
22 января 2025, 00:44 |
535
0

Невероятная ошибка. Известна оценка Трубина за суперматч против Барселоны

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу каталонцев

22 января 2025, 00:44 |
535
0
Невероятная ошибка. Известна оценка Трубина за суперматч против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Барселоны». Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин начал матч с первых минут. На 64-й минуте украинец неудачно выбил мяч, после чего Рафинья забил гол в ворота португальской команды. Статистический портал WhoScored оценил выступление Трубина в 5.1 баллов, что является худшим показателем в команде.

Лучшим стал автор дубля – звездный вингер «Барселоны» Рафинья (9.5).

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21 января 2025, 09:15 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 

Британец видит очевидную победу украинца

УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Футбол | 21 января 2025, 11:21 8
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия

Рабочая группа ассоциации вернулась из Испании

Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Теннис | 21.01.2025, 15:59
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21.01.2025, 08:04
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Футбол | 21.01.2025, 23:09
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
20.01.2025, 19:21 1
Футбол
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 447
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем