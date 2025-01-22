Невероятная ошибка. Известна оценка Трубина за суперматч против Барселоны

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Барселоны». Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин начал матч с первых минут. На 64-й минуте украинец неудачно выбил мяч, после чего Рафинья забил гол в ворота португальской команды. Статистический портал WhoScored оценил выступление Трубина в 5.1 баллов, что является худшим показателем в команде.

Лучшим стал автор дубля – звездный вингер «Барселоны» Рафинья (9.5).