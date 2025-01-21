Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 7-го тура Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Перед началом матча португальский коллектив занимал 15-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» шли на втором месте турнирной таблицы с 15-ю очками.
Украинский голкипер хозяев поля Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе.
Лига чемпионов. 7-й тур
Бенфика – Барселона – 4:3 (обновляется)
Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пенальти), Араухо, 68 (автогол) – Левандовски, 13 (пенальти), 77 (пенальти), Рафинья, 64
Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 2 минута, 1:0
Роберт Левандовски забил в ворота Бенфики, 13 минута, 1:1
Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 22 минута, 2:1
Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 30 минута, 3:1
❗️ Рафинья забивает гол в ворота Бенфики, 64 минута, 3:2
❗️ Араухо срезал мяч в свои ворота, 68 минута, 4:2
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