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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:40 |
2454
1

Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 7-го тура Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

21 января 2025, 23:40 |
2454
1
Бенфика – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом матча португальский коллектив занимал 15-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» шли на втором месте турнирной таблицы с 15-ю очками.

Украинский голкипер хозяев поля Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе.

Лига чемпионов. 7-й тур

Бенфика – Барселона – 4:3 (обновляется)

Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пенальти), Араухо, 68 (автогол) – Левандовски, 13 (пенальти), 77 (пенальти), Рафинья, 64

Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 2 минута, 1:0

Роберт Левандовски забил в ворота Бенфики, 13 минута, 1:1

Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 22 минута, 2:1

Вангелис Павлидис забил в ворота Барселоны, 30 минута, 3:1

❗️ Рафинья забивает гол в ворота Бенфики, 64 минута, 3:2

❗️ Араухо срезал мяч в свои ворота, 68 минута, 4:2

❗️ Левандовски забил с пенальти, 77 минута, 4:3

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Барселона Бенфика стартовые составы Лига чемпионов Бенфика - Барселона Анатолий Трубин видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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