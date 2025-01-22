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Лига чемпионов
22 января 2025, 00:41 |
146
0

Суперматч в Лиссабоне. Ключевая статистика: как Барселона Бенфику одолела

В поединке «Бенфика» – «Барселона» было забито 9 мячей

22 января 2025, 00:41 |
146
0
Суперматч в Лиссабоне. Ключевая статистика: как Барселона Бенфику одолела
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между командами «Бенфика» и «Барселона». Матч завершился победой гостей (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Левандовский (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Ерик Гарсия.

Статистика

Бенфика – Барселона

  • Владение мячом: 25% – 75%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.28 – 3.69
  • Большие шансы: 6 – 7
  • Удары по воротам: 10 – 22
  • Удары в створ ворот: 5 – 11
  • Сейвы: 6 – 2
  • Угловые: 2 – 6
  • Фолы: 9 – 9
  • Передачи: 247 – 731
  • Точные передачи: 175 – 659
  • Отборы мяча: 26 – 14
  • Штрафные удары: 8 – 7
  • Желтые карточки: 1 – 4
  • Красные карточки: 1 – 0

«Барселона» в Лиге чемпионов занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице. «Бенфика» находится на 18-м месте с 10 очками.

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Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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