Лига чемпионов22 января 2025, 00:41 |
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Суперматч в Лиссабоне. Ключевая статистика: как Барселона Бенфику одолела
В поединке «Бенфика» – «Барселона» было забито 9 мячей
22 января 2025, 00:41 |
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21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между командами «Бенфика» и «Барселона». Матч завершился победой гостей (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Левандовский (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Ерик Гарсия.
Статистика
Бенфика – Барселона
- Владение мячом: 25% – 75%
- Ожидаемые голы (xG): 3.28 – 3.69
- Большие шансы: 6 – 7
- Удары по воротам: 10 – 22
- Удары в створ ворот: 5 – 11
- Сейвы: 6 – 2
- Угловые: 2 – 6
- Фолы: 9 – 9
- Передачи: 247 – 731
- Точные передачи: 175 – 659
- Отборы мяча: 26 – 14
- Штрафные удары: 8 – 7
- Желтые карточки: 1 – 4
- Красные карточки: 1 – 0
«Барселона» в Лиге чемпионов занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице. «Бенфика» находится на 18-м месте с 10 очками.
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