Суперматч в Лиссабоне. Ключевая статистика: как Барселона Бенфику одолела

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между командами «Бенфика» и «Барселона». Матч завершился победой гостей (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Левандовский (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Ерик Гарсия.

Статистика

Бенфика – Барселона

Владение мячом: 25% – 75%

Ожидаемые голы (xG): 3.28 – 3.69

Большие шансы: 6 – 7

Удары по воротам: 10 – 22

Удары в створ ворот: 5 – 11

Сейвы: 6 – 2

Угловые: 2 – 6

Фолы: 9 – 9

Передачи: 247 – 731

Точные передачи: 175 – 659

Отборы мяча: 26 – 14

Штрафные удары: 8 – 7

Желтые карточки: 1 – 4

Красные карточки: 1 – 0

«Барселона» в Лиге чемпионов занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице. «Бенфика» находится на 18-м месте с 10 очками.