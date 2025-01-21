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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 3
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2025, 23:58 |
103
0

Дубль де Йонга. ПСВ в меньшинстве одолел Црвену Звезду в матче на 5 голов

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу нидерландского клуба

21 января 2025, 23:58 |
103
0
Дубль де Йонга. ПСВ в меньшинстве одолел Црвену Звезду в матче на 5 голов

21 января в матче 7-го тура Лиги чемпионов «ПСВ» принимал «Црвену Звезду».

Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев дублем отметился Люк де Йонг. Также забитым голом отметился защитник Райан Фламинго.

Гости ответили забитым мячом нападающего Шерифа Ндиайе и центрбека Нассера Дьиги.

В начале второго тайма центрбек «ПСВ», который перед этим отметился забитым голом в ворота соперника, Райан Фламинго получил червнону карточку.

В турнирной таблице «ПСВ», имея в своем активе 11 очков, занимает 17-е место. «Црвена Звезда» с 3 очками находится на 32-й позиции.

Лига чемпионов. 7-й тур. 21 января

ПСВ – Црвена Звезда – 3:2

Голы: де Йонг, 17, 24, Фламинго, 43 – Ндиайе, 71, Дьига, 77

Удаление: Фламинго, 52

Фотогалерея:

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ПСВ Црвена Звезда Лига чемпионов Люк де Йонг
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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