Дубль де Йонга. ПСВ в меньшинстве одолел Црвену Звезду в матче на 5 голов
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу нидерландского клуба
21 января в матче 7-го тура Лиги чемпионов «ПСВ» принимал «Црвену Звезду».
Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
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За хозяев дублем отметился Люк де Йонг. Также забитым голом отметился защитник Райан Фламинго.
Гости ответили забитым мячом нападающего Шерифа Ндиайе и центрбека Нассера Дьиги.
В начале второго тайма центрбек «ПСВ», который перед этим отметился забитым голом в ворота соперника, Райан Фламинго получил червнону карточку.
В турнирной таблице «ПСВ», имея в своем активе 11 очков, занимает 17-е место. «Црвена Звезда» с 3 очками находится на 32-й позиции.
Лига чемпионов. 7-й тур. 21 января
ПСВ – Црвена Звезда – 3:2
Голы: де Йонг, 17, 24, Фламинго, 43 – Ндиайе, 71, Дьига, 77
Удаление: Фламинго, 52
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