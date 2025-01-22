21.01.2025 22:00 – FT 2 : 3
Лига чемпионов22 января 2025, 05:43 | Обновлено 22 января 2025, 06:12
58
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Црвена Звезда – ПСВ – 2:3. Дубль Люка де Йонга. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 05:43 | Обновлено 22 января 2025, 06:12
58
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Нидерландский ПСВ на выезде обыграл «Црвену Звезду» из Сербии со счетом 3:2.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости забили три гола в первом тайме, а во второй половине игры пропустили два мяча.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Црвена Звезда (Сербия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:3
Голы: Ндиайе, 71, Джига, 77 – Люк де Йонг, 17, 23, Фламинго, 43
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Нассер Джига (Црвена Звезда).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
51’
Райан Фламинго (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Фламинго (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
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