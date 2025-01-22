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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 3
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
22 января 2025, 05:43 | Обновлено 22 января 2025, 06:12
58
0

Црвена Звезда – ПСВ – 2:3. Дубль Люка де Йонга. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 05:43 | Обновлено 22 января 2025, 06:12
58
0
Црвена Звезда – ПСВ – 2:3. Дубль Люка де Йонга. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Нидерландский ПСВ на выезде обыграл «Црвену Звезду» из Сербии со счетом 3:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости забили три гола в первом тайме, а во второй половине игры пропустили два мяча.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Црвена Звезда (Сербия) – ПСВ (Нидерланды) 2:3

Голы: Ндиайе, 71, Джига, 77 – Люк де Йонг, 17, 23, Фламинго, 43

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Нассер Джига (Црвена Звезда).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
51’
Райан Фламинго (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Фламинго (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
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Лига чемпионов Црвена Звезда ПСВ видео голов и обзор Люк де Йонг Райан Фламинго
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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