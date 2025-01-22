Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Нидерландский ПСВ на выезде обыграл «Црвену Звезду» из Сербии со счетом 3:2.

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Гости забили три гола в первом тайме, а во второй половине игры пропустили два мяча.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Црвена Звезда (Сербия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:3

Голы: Ндиайе, 71, Джига, 77 – Люк де Йонг, 17, 23, Фламинго, 43

Видео голов и обзор матча