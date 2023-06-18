Энди Маррей выиграл второй травяной турнир подряд
Британский теннисист стал лучшим на челленджере в Ноттингеме
Британский теннисист Энди Маррей (№44 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Ноттингеме.
В финале бывший лидер мирового рейтинга победил Артура Казо из Франции (№181 ATP).
Ноттингем. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:4
Для Маррея это третья победа на турнирах такой категории в текущем сезоне. На прошлой неделе он выиграл соревнования в Сурбитоне.
На следующей неделе он впервые после операции по замене тазобедренного сустава вернется в топ-40, а также выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club.
The winning moment 💪@andy_murray gets past Cazaux 6-4, 6-4 to claim the Rothesay Open title#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/daW7RD04PP— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) June 18, 2023
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