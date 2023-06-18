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  4. Энди Маррей выиграл второй травяной турнир подряд
ATP
18 июня 2023, 15:30 | Обновлено 18 июня 2023, 15:40
401
1

Энди Маррей выиграл второй травяной турнир подряд

Британский теннисист стал лучшим на челленджере в Ноттингеме

18 июня 2023, 15:30 | Обновлено 18 июня 2023, 15:40
401
1
Энди Маррей выиграл второй травяной турнир подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей (№44 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Ноттингеме.

В финале бывший лидер мирового рейтинга победил Артура Казо из Франции (№181 ATP).

Ноттингем. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:4

Для Маррея это третья победа на турнирах такой категории в текущем сезоне. На прошлой неделе он выиграл соревнования в Сурбитоне.

На следующей неделе он впервые после операции по замене тазобедренного сустава вернется в топ-40, а также выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club.

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Энди Маррей ATP Ноттингем Артур Казо
Источник Sport.ua
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Алексей Левченко
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