Энди Маррей выиграл второй травяной турнир подряд

Британский теннисист Энди Маррей (№44 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Ноттингеме.

В финале бывший лидер мирового рейтинга победил Артура Казо из Франции (№181 ATP).

Ноттингем. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:4

Для Маррея это третья победа на турнирах такой категории в текущем сезоне. На прошлой неделе он выиграл соревнования в Сурбитоне.

На следующей неделе он впервые после операции по замене тазобедренного сустава вернется в топ-40, а также выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club.

The winning moment 💪@andy_murray gets past Cazaux 6-4, 6-4 to claim the Rothesay Open title#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/daW7RD04PP