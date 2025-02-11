Стало известно, будет ли Маррей и дальше тренером Джоковича после Aus Open

Именитый британский экс-теннисист Энди Маррей останется тренером легендарного серба Новака Джоковича.

Как сообщает The Times, Сэр Энди и Ноле продлили сотрудничество как минимум до Уимблдона-2025. Травяной мейджор пройдет с 30 июня по 17 июля.

Маррей вошел в команду Джоковича во время предсезонной подготовки и по первоначальной договоренности они планировали провести вместе австралийскую серию.

На Australian Open Новак под руководством Маррея добрался до полуфинала, где отказался продолжать борьбу после проигранного первого сета Александру Звереву.

Следующим турниром Джоковича станет пятисотник в Дохе (17–22 февраля). Об этом недавно сообщил сам Новак:

«Надрыва мышц уже нет, травма зажила почти на 100%, и я готов бороться за победы. Врачи разрешили тренироваться, поэтому я могу готовиться к турниру в Дохе. Он через неделю, так что я придерживаюсь графика. Слава богу, что мне удалось быстро восстановиться.

В последнее время я травмируюсь немного чаще, чем в первые 15 лет карьеры. Так происходит с возрастом, но тело по-прежнему меня слушается, во мне по-прежнему горит огонь, и я хочу добиваться новых успехов».