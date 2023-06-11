Энди Маррей выиграл травяной челленджер в Сурбитоне

Британский теннисист Энди Маррей (№43 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Сурбитоне.

В финале бывший лидер мирового рейтинга он победил Юрия Родионова из Латвии (№134 ATP).

Сурбитон. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Юрий Родионов (Латвия) – 6:3, 6:2

Для Маррея это вторая победа на турнирах такой категории в текущем сезоне.

На следующей неделе Энди выступит на челленджере в Ноттингеме, где ему выдали wild card.