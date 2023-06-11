ATP11 июня 2023, 22:07 |
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Энди Маррей выиграл травяной челленджер в Сурбитоне
Бывший лидер мирового рейтинга переиграл Юрия Родионова
11 июня 2023, 22:07 |
148
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Британский теннисист Энди Маррей (№43 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Сурбитоне.
В финале бывший лидер мирового рейтинга он победил Юрия Родионова из Латвии (№134 ATP).
Сурбитон. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Юрий Родионов (Латвия) – 6:3, 6:2
Для Маррея это вторая победа на турнирах такой категории в текущем сезоне.
На следующей неделе Энди выступит на челленджере в Ноттингеме, где ему выдали wild card.
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