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  4. Энди Маррей выиграл травяной челленджер в Сурбитоне
ATP
11 июня 2023, 22:07 |
148
0

Энди Маррей выиграл травяной челленджер в Сурбитоне

Бывший лидер мирового рейтинга переиграл Юрия Родионова

11 июня 2023, 22:07 |
148
0
Энди Маррей выиграл травяной челленджер в Сурбитоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей (№43 ATP) стал чемпионом травяного челленджера в Сурбитоне.

В финале бывший лидер мирового рейтинга он победил Юрия Родионова из Латвии (№134 ATP).

Сурбитон. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Юрий Родионов (Латвия) – 6:3, 6:2

Для Маррея это вторая победа на турнирах такой категории в текущем сезоне.

На следующей неделе Энди выступит на челленджере в Ноттингеме, где ему выдали wild card.

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Энди Маррей ATP Сурбитон
Источник Sport.ua
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