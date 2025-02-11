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  4. Наши на челленджерах: Сачко проиграл, а Ваншельбойм одолел брата Берреттини
ATP
11 февраля 2025, 04:32 |
20
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Наши на челленджерах: Сачко проиграл, а Ваншельбойм одолел брата Берреттини

Виталий не сумел выйти в основу турнира в Манаме, а Эрик прошел отбор в Нью-Дели

11 февраля 2025, 04:32 |
20
0
Наши на челленджерах: Сачко проиграл, а Ваншельбойм одолел брата Берреттини
Instagram. Эрик Ваншельбойм

На этой неделе пройдут три турнира серии челленджеров: в Тенерифе (Испания), Манаме (Бахрейн) и Нью-Дели (Индия).

Из украинцев на турнир в Манаме заявился только Виталий Сачко (АТР 388), а на соревнования в Индии – Юрий Джавакян (ATP 497), Эрик Ваншельбойм (АТР 501) и Александр Овчаренко (АТР 296).

Сачко в Бахрейне стартовал в квалификации. Там в 1-м раунде он прошел итальянца Петера Бульдорини (Италия, ATP 685), но в решающем раунде уступил «нейтралу» Илье Симакину (АТР 332).

Результаты Сачко на челленджере в Манаме:

  • 1-й раунд квалификации: Виталий Сачко [7] – Петер Бульдорини – 6:3, 6:3
  • 1-й раунд квалификации: Виталий Сачко [7] – Илья Симакин [2] – 4:6, 3:6

Джавакян в Индии на старте отбора встретился с первым сеяным Артуром Казо (Франция, ATP 237). Несмотря на большую разницу в рейтинге и наличия опыта на крупных турнирах, украинец сумел дать бой французу, забрав второй сет.

Результаты Джавакяна на челленджере в Нью-Дели:

1-й раунд квалификации: Юрий Джавакян – Артур Казо [1] – 2:6, 6:2, 4:6

Ваншельбойм в Нью-Дели сумел преодолеть сито отбора, на своем пути обыграв Евгения Тюрнева (АТР 401) и Якопо Берреттини (Италия, ATP 321). Якопо – младший брат известного итальянского теннисиста Маттео Берреттини.

В 1-м раунде основной сетки челленджера в Нью-Дели Эрик сыграет против второго сеяного Билли Харриса (Великобритания, ATP 116), которому проиграл 7 дней назад на идентичном турнире в Ченнаи.

Результаты Ваншельбойма на челленджере в Нью-Дели:

  • 1-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Евгений Тюрнев – 6:1, 6:2
  • 2-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Якопо Берреттини – 7:5, 7:5

Овчаренко в Индии попал в основу как альтернативный игрок и в 1/16 финала выйдет на корт против квалифаера Егора Агафонова (АТР 506). Александр является первым номер мужского тенниса в Украине и на этой неделе дебютировал в топ-300.

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Юрий Джавакян Виталий Сачко Эрик Ваншельбойм Александр Овчаренко Артур Казо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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